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Больше только у Касильяса – Роналду выступает в Лиге чемпионов уже 18-й сезон подряд

Лига Чемпионов
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Криштиану on fire

Больше только у Касильяса – Роналду выступает в Лиге чемпионов уже 18-й сезон подряд
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может побить рекорд экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса в Лиге чемпионов. Вчера, 4 ноября, 35-летний португальский форвард вышел в стартовом составе "бьянконери" против "Ференцвароша" (1:4). Отметим, что в активе CR7 результативная передача на Альваро Морату.

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Статистический портал Opta сообщает, что Роналду играет в главном клубном европейском турнире уже 18-й сезон подряд и уступает в данном показателе исключительно Касильясу – к слову, испанец уже повесил перчатки на гвоздь.

Икер выступал в Лиге чемпионов 20 кампаний подряд – с сезона-1999/00 по сезон-2018/19.

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В статье: Икер Касильяс Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА
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