Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Больше только у Касильяса – Роналду выступает в Лиге чемпионов уже 18-й сезон подряд
Криштиану on fire
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может побить рекорд экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса в Лиге чемпионов. Вчера, 4 ноября, 35-летний португальский форвард вышел в стартовом составе "бьянконери" против "Ференцвароша" (1:4). Отметим, что в активе CR7 результативная передача на Альваро Морату.
Статистический портал Opta сообщает, что Роналду играет в главном клубном европейском турнире уже 18-й сезон подряд и уступает в данном показателе исключительно Касильясу – к слову, испанец уже повесил перчатки на гвоздь.
Икер выступал в Лиге чемпионов 20 кампаний подряд – с сезона-1999/00 по сезон-2018/19.
18 - Cristiano Ronaldo is set to appear in his 18th consecutive Champions League campaign - in the history of the competition, only Iker Casillas (20 in a row between 1999/00 and 2018/19) has appeared in more consecutively. Mainstay. pic.twitter.com/Qq7Ld4cSEo— OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2020
Популярное сейчас
- Нещерет - лучший игрок матча Барселона - Динамо по версии WhoScored
- Барселона - Динамо 2:1. Отличная игра с неудовлетворительным результатом
- Красивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси - ВИДЕО
- Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО