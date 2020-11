Больше только у Касильяса – Роналду выступает в Лиге чемпионов уже 18-й сезон подряд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может побить рекорд экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса в Лиге чемпионов. Вчера, 4 ноября, 35-летний португальский форвард вышел в стартовом составе "бьянконери" против "Ференцвароша" (1:4). Отметим, что в активе CR7 результативная передача на Альваро Морату.

Статистический портал Opta сообщает, что Роналду играет в главном клубном европейском турнире уже 18-й сезон подряд и уступает в данном показателе исключительно Касильясу – к слову, испанец уже повесил перчатки на гвоздь.

Икер выступал в Лиге чемпионов 20 кампаний подряд – с сезона-1999/00 по сезон-2018/19.

18 - Cristiano Ronaldo is set to appear in his 18th consecutive Champions League campaign - in the history of the competition, only Iker Casillas (20 in a row between 1999/00 and 2018/19) has appeared in more consecutively. Mainstay. pic.twitter.com/Qq7Ld4cSEo