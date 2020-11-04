Экс-игрок Ювентуса: Роналду не уважает своих партнеров и итальянцев – за 2 года он не выучил язык

Бывший защитник "Ювентуса" и "Торино" Паскуале Бруно раскритиковал лидера "бьянконери" Криштиану Роналду. Цитирует Бруно Calciomercato со ссылкой на Tiki Taka.

"Роналду невежественен. Он в Италии уже 2 года и до сих пор не выучил наш язык, он говорит на испанском, чтобы объясниться с людьми. Криштиану не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев".

58-летний Паскуале Бруно считается одним из самых лучших защитников в истории итальянского футбола. Сделал себе имя жесткими подкатами, упорством и физической подготовкой. С "Ювентусом" он выигрывал Кубок УЕФА (1989/90) и Кубок Италии (тот же сезон).