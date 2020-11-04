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Экс-игрок Ювентуса: Роналду не уважает своих партнеров и итальянцев – за 2 года он не выучил язык

Италия
(1 голосов)

Криштиану был слишком занят, расписываясь в воротах противников?

Экс-игрок Ювентуса: Роналду не уважает своих партнеров и итальянцев – за 2 года он не выучил язык
Новина українською

Бывший защитник "Ювентуса" и "Торино" Паскуале Бруно раскритиковал лидера "бьянконери" Криштиану Роналду. Цитирует Бруно Calciomercato со ссылкой на Tiki Taka.

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"Роналду невежественен. Он в Италии уже 2 года и до сих пор не выучил наш язык, он говорит на испанском, чтобы объясниться с людьми. Криштиану не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев".

58-летний Паскуале Бруно считается одним из самых лучших защитников в истории итальянского футбола. Сделал себе имя жесткими подкатами, упорством и физической подготовкой. С "Ювентусом" он выигрывал Кубок УЕФА (1989/90) и Кубок Италии (тот же сезон).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Паскуале Бруно
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
04.11.2020 в 14:23
2 года, пфффф ))) у нас в Украине бразильцы и за 5+ лет как говорили на португальском, так на нем и говорят ))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.11.2020 в 13:53
Криштиано за эти два года был настолько невежественен к тем, кто ради него, чтобы он пробил пенальти, ставили на алтарь свои ноги, рискуя получить травму? Вот уж, воистину, неблагодарный. Какой позор так относиться к партнерам по команде.
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