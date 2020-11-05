Их поменяли телами. Акценты зрителя на играх Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов

Две недели назад. Одна из украинских команд в Лиге чемпионов играет на своем поле и уступает без шансов, тогда как на следующий день другая, в составе гораздо более далеком от оптимального, достойно сражается против записного фаворита в его логове.

Неделю назад. Первые показывают нам два диаметрально противоположных тайма и упускают победу, которая в перерыве казалась неизбежной. Вторые выцарапывают ничью вопреки всем законам логики и с невероятным везением, но мы предпочитаем слову "чудо" слово "героизм".

Позавчера-вчера. Фактически повторяется сценарий первого тура. Сначала домашняя безнадега (разница в том, что "Боруссия" была резвее и кровожаднее "Ювентуса": ее к этому обязывала хотя бы турнирная ситуация), затем выездной оптимизм (здесь отличие заключается, прежде всего, в результате матча).

Ну и главный фокус. В роли "Динамо" двухнедельной давности - "Шахтер", в роли "Шахтера" - "Динамо"! Смотрите в нашем футбольном кинотеатре блокбастер "Их поменяли телами"! Уж чем интересен нынешний сезон, так это своей непредсказуемостью.

В рейтинге УЕФА "Шахтер" расположен почти на три десятка мест выше "Боруссии". Но сегодня это способно лишь сильно исказить наши представления о соотношении сил. В лучшем случае, они примерно равны по уровню, хотя вторничное избиение команды Каштру и заставляет в этом усомниться. Изначально предполагалось, что это наш конкурент за Лигу Европы.

Любопытно, что "Барселона" опережает "Динамо" на те же 29 позиций. Здесь мы ближе к истине, хотя эта пропасть могла бы быть и более глубокой. С другой стороны, второе место команды Кумана в рейтинге, мягко говоря, выглядит далеко не бесспорным. Конечно, все это условности, и, тем не менее, какая-никакая информация.

Обе игры были по-настоящему зрелищными, невзирая на то, какие чувства они вызывали у болельщиков разных клубов. При этом поединок в Барселоне по общему количеству ярких эпизодов у ворот превзошел киевский раза в полтора.

"Шахтер" мог выбираться из забоя уже на 8-й минуте, после первого же гола Плеа. Ибо первый свой шанс забить хозяева поля в Киеве получили при счете 0:3. Били нас больно и иногда ногами.

"Динамо", на мой взгляд, распростилось с надеждами на очки в середине второго тайма, когда Пике удвоил счет. После этого у нас были два момента Цыганкова, второй удалось реализовать, и, казалось бы, было время отыграться. Время было – возможностей не было.

"Боруссия" абсолютно точно "наиграла" на крупную победу. Как, впрочем, и "Барселона" - не стоит тешить себя иллюзиями, преувеличивать достоинства "Динамо", и выдавать желаемое за действительное. Сам до последнего надеялся на то, что удастся уйти от поражения. Но говорить о том, что ничья стала бы закономерным итогом – перебор.

Как говорится, у нас все ходы записаны. "Шахтер" - "Боруссия": счет потенциально голевых эпизодов – 1:10 (реально голевых – 0:7). "Динамо" - "Барселона": соответственно – 5:13 (5:10). Исходя из элементарной арифметической логики (и памятуя о банальном правиле: три случая – закономерность), у нас получится на выходе 0:3 в пользу "Боруссии" и 1:4 в пользу "Барселоны".

Впрочем, можно приплюсовать сюда полумоменты, подобные тому, что имел Цыганков в середине первого тайма, и тогда мы получим 2:4. Но это максимум, ребята. Другое дело, что отдельно взятый второй тайм, по моментам, мы свели вничью – 4:4. Но первый-то проиграли в одну калитку. А ведь некоторые из нас раздухарились до того, что рассчитывали на победу!!!

Нет, я все понимаю, очень хочется позитива, особенно после жесткого погрома накануне. Но факты – упрямая вещь. И в отличие от чисто эмоционального визуального восприятия, автор опирается на стенограмму матча с конкретными эпизодами, заслуживающими внимания. А так да: "А все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта".

А вообще, просто поражаешься тому, как народ перечисляет наши голевые шансы, убеждая друг друга и себя в том, что мы должны были добиться лучшего результата. При этом абсолютно игнорируя килограмм моментов соперника, словно его и не было на поле. Как дети, чес-слово!

У нидерландского арбитра в Киеве почти не было серьезной работы. Его английский коллега в Барселоне назначил очевидный пенальти за фол Попова на Месси и отменил не по правилам забитый гол Кендзеры, после того как мяч покинул пределы поля в воздухе. И у меня не возникло никаких вопросов ни к нему, ни к своему приятелю-консультанту.

"Боруссии" повезло со вторым голом на 17-й минуте, который стал возможен благодаря двойному рикошету от оборонцев "Шахтера". Следует признать, что до него в матче был единственный голевой эпизод – в котором был открыт счет. Но так же очевидно, что ни до, ни после мы не видели в атаке "Шахтера", а этот автогол стал следствием давления гостей.

Давайте не будем забывать, что и в Барселоне счет мог реальнейшим образом удвоиться еще на 7-й минуте, когда Педри пробил в перекладину ворот. И в какой тональности тогда проходила бы наша беседа? С другой стороны, незасчитанный гол киевлян в самом дебюте второго тайма – не следует ли и его записать на счет Фортуны, пощадившей теперь уже "Барсу"?

Самой выдающейся личностью обоих поединков, вместе взятых, показал себя вратарь "Динамо" Нещерет. На счету юного кипера, которого поставить в "рамку" заставила нужда, восемь только важных и серьезных сэйвов, не считая "обязательной программы". И шесть из них, что примечательно, при счете 0:1.

Для сравнения, Тер Штеген так выручал "Барселону" вдвое реже, и три его сэйва из четырех пришлись на этот же период скользкого счета на табло. Ну и пропустил тоже в два раза меньше, так что тут все, как в аптеке.

Из полевых игроков вне конкуренции был Плеа из "Боруссии" с его 3+1 – очень мощно отыграл зверюга. В барселонском матче больше всех запомнился Фати, особенно до перерыва, а после него он ассистировал Пике, забившему, как выяснится позже, победный мяч. А дальше, без преувеличения, примерно на одном уровне – Месси, Хофманн из "Боруссии" и Цыганков.

Не ставил целью, во что бы то ни стало, приземлить вас и нарушить эйфорию, охватившую массы после несмотря ни на что достойной игры "Динамо". Сам уходил от экрана в благодушном настроении, тогда как сутки назад оно казалось безнадежно испорченным. Воистину поражение поражению рознь. Но и преувеличивать давайте не будем.

Автор сделал то, что делает в этом блоге всякий раз: расставил свои личные зрительские акценты, точечно ориентируясь на аспекты футбола, интересующие всех, а не только продвинутых знатоков. И используя для этого собственную скрупулезную статистику, которую он ведет по ходу игры уже в силу привычки более десяти последних лет.

Возвращаясь же к парадоксам коронавирусного сезона, отмечу, что "Шахтер" пока идет по нисходящей. От заслуженной победы над фаворитом, через выстраданную ничью с другим "монстром", к позорному поражению от, казалось бы, главного конкурента.

Амплитуда колебаний "Динамо" не столь широка, и у него другой путь в этой Лиге чемпионов. В первом круге группы команда Луческу провела лишь два зачетных тайма: первый с "Ференцварошем" и второй с "Барселоной".

Сумеет ли она произвести столь же благоприятное впечатление в киевской ответке? Смогут ли подопечные Каштру доказать, что их домашнее фиаско с "Боруссией" - несчастный случай?

Главный же парадокс в этом сравнении заключается в том, что "Шахтер" может набрать больше очков и пролететь мимо кассы, тогда как "Динамо" остается фаворитом в борьбе за плей-офф Лиги Европы. Но тут ларчик открывается просто: в группе "Шахтера" нет соперников уровня "Ференцвароша".

Как бы там ни было, оба украинских клуба уже доставили нашим болельщикам массу бурных эмоций, и спектр их весьма богат. Чего, увы, не жду сегодня от поединка "Зари" с АЕКом. Все, что угодно, в том числе, и в смысле результата. Но не сильные чувства. Не сегодня…