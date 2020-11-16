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Серхио Бускетс может не сыграть с киевским Динамо
У футболиста травма
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс будет восстанавливаться от полученного в национальной команде повреждения. Игрок пропустит около одной недели, сообщает AS.
Исходя из этого, Бускетс не сыграет с "Атлетиком" в предстоящем туре чемпионата Испании. А вот его участие в матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов пока под вопросом.
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Комментарии (1)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.11.2020 в 16:10
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