Серхио Бускетс может не сыграть с киевским Динамо

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс будет восстанавливаться от полученного в национальной команде повреждения. Игрок пропустит около одной недели, сообщает AS.

Исходя из этого, Бускетс не сыграет с "Атлетиком" в предстоящем туре чемпионата Испании. А вот его участие в матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов пока под вопросом.