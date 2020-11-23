Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо

Стало официально известно о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман отметил:

"Мы решили, что Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют".

❝We think this is a good moment to rest them.❞

— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020

Вся заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад.