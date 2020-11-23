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Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо
Лео не едет в столицу Украины
Стало официально известно о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман отметил:
"Мы решили, что Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют".
❝We think this is a good moment to rest them.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ
Вся заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад.
The squad for #DynamoBarça! ???????????? pic.twitter.com/LDzHAjXAPE— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
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