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Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лео не едет в столицу Украины

Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо
Новина українською

Стало официально известно о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман отметил:

"Мы решили, что Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют".

Вся заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Френки де Йонг
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.11.2020 в 14:10
Жаль что Динамо не в оптимальном составе будет
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Дрюон (Одесса)
23.11.2020 в 14:05
Понятно. Этого Кузьму я и так возьму.
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knmua(Киев) (Киев)
23.11.2020 в 14:02
Это очень плохо, шансы зацепиться за очки у Динамо свелись к нулю... с Месси в составе Барса играет в меньшинстве.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.11.2020 в 13:46
Жаль. А Роналду мабуть зіграє.
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