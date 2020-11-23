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Ленгле о матче с Динамо: Это будет важный поединок за выход в 1/8 финала ЛЧ

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Каталонцы могут оформить путевку в плей-офф уже во вторник

Ленгле о матче с Динамо: Это будет важный поединок за выход в 1/8 финала ЛЧ
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Защитник "Барселоны" Клеман Лангле принял участие в предматчевой пресс-конференции перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Динамо".

— Завтра нам предстоит сыграть важный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы подходим к этому поединку после поражения в чемпионате. Если нам удастся решить судьбу выхода из группы, у тренера будет возможность сделать ротацию в следующих матчах.

— Сейчас в "Барселоне" только один здоровый защитник. Нужно ли усиление команде?

— Пике получил травму из-за невезения, он будет отсутствовать некоторое время, но я не тот, кто должен решать, подписывать клубу новых футболистов или нет.

— Чего не хватает для улучшения игры в защите?

— Нам нужно быть более агрессивными и внимательными. В оборонительных действиях должны принимать участие не только защитники, но все, также нападающие. Мы должны быть сильнее и не пропускать голы.

— Вы чувствуете себя более неуверенно при схеме 4-2-3-1?

— Я не думаю, что это системная проблема, потому что мы начали сезон с победы, не пропуская голов и с чувством уверенности. Я думаю, что мы все должны вместе укреплять сплоченность команды и работать в этом направлении. Это самое важное, чтобы победить.

— После потери Пике вы видите себя лидером обороны?

— Это важная потеря, и она влияет на нас, потому что он здесь долгое время. Я чувствую себя готовым помочь команде. Я здесь уже два года, но именно тренеру решать, кто должен играть.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Клеман Ленгле
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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