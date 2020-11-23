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Ребров: Ювентус - это не только Роналду
Есть много достойных футболистов
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров посетил пресс-конференцию накануне матча против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.
"Когда ты играешь на высоком уровне - есть небольшой страх. Мы играем против "Ювентуса", но для нас это своего рода бонус. Это отличная возможность, и мы хотим сделать все возможное, чтобы хорошо представить Венгрию и болельщиков "Ференцвароша".
У "Ювентуса" есть несколько лидеров, помимо Роналду есть такие топовые игроки, как Мората и Дибала. Нам не нужно сосредотачиваться только на одном игроке, они очень сильны, и мы должны верить в себя и играть в свой футбол", - заявил украинский наставник.
Отметим, что за три стартовые матча чемпион Венгрии смог добыть одно очко, сыграв вничью с "Динамо".
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