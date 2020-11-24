Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Менхенгладбах - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Боруссия Менхенгладбах – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25 ноября ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
“Шахтер” поставил себя в затруднительное положение, проиграв “Боруссии” в домашнем матче Лиги чемпионов со счетом 0:6. О прекращении борьбы за выход в плей-офф говорить рано – турнирная ситуация в группе B настолько закручена, что украинская команда может в итоге занять как первое, так и последнее место. Однако, чтобы надеяться на весну в Лиге чемпионов “Шахтеру” желательно добыть положительный результат в Германии.
Матч между “Шахтером” и “Боруссией” Менхенгладбах состоится в среду, 25 ноября. Начало игры в 19:55. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.
В интернете матч "Шахтера" будет доступен на платформах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью
Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.
Популярное сейчас
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Александр Бабич по итогам 10 тура отметил полузащитника Динамо
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов