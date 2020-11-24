Боруссия Менхенгладбах - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

“Шахтер” поставил себя в затруднительное положение, проиграв “Боруссии” в домашнем матче Лиги чемпионов со счетом 0:6. О прекращении борьбы за выход в плей-офф говорить рано – турнирная ситуация в группе B настолько закручена, что украинская команда может в итоге занять как первое, так и последнее место. Однако, чтобы надеяться на весну в Лиге чемпионов “Шахтеру” желательно добыть положительный результат в Германии.

Матч между “Шахтером” и “Боруссией” Менхенгладбах состоится в среду, 25 ноября. Начало игры в 19:55. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.

В интернете матч "Шахтера" будет доступен на платформах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции . Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча “Боруссия” – “Шахтер” . В Германии матч “Боруссия” Менхенгладбах – “Шахтер” можно будет посмотреть с помощью сервисов Sky Sport 1/HD, DAZN, Sky Ticket, Blue Sport, Sky Go.

Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.