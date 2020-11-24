Боруссия - Брюгге 3:0. Еще два гола Холанда, Дортмунд остается первым

Эрлинг Холанд продолжает забивать. В сезоне 2020/2021 у норвежца уже 17 голов в 13 матчах, всего в Лиге чемпионов – 16 голов в 12 поединках группового раунда. Просто феноменально. Но сегодня также хочется отметить игру Джейдона Санчо. Англичанин был немного неубедительным в стартовых играх нового сезона и критики связывали его спад в форме с сорвавшимся переходом в “Манчестер Юнайтед”. Однако сегодня Санчо своей игрой продемонстрировал, что он рад оставаться в “Боруссии”.

В первом голе он вовремя сыграл на перехвате и дал хороший пас на Холанда, а перед самим перерывом прекрасно исполнил штрафной, отправив мяч в девятку. Третий мяч – снова Холанд. 20-летний норвежец подкараулил ошибку соперника и как всегда мощно пробил по воротам.

“Боруссия” умело контролировала ход матча и позволила “Брюгге” нанести только два удара. Как веско замечает корреспондент УЕФА Джеймс Торогуд, у команды Фавра удачно получается совмещать “динамизм с прагматизмом”. “Боруссия” расходует именно столько сил, сколько нужно для победы на соперником, а глубина состава позволяет равномерно распределять игровое время между всеми игроками.

После четырех туров у “Боруссии” и “Лацио” девять и восемь очков соответственно, у “Брюгге” и “Зенита” – четыре и одно.

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Брюгге” 3:0

Голы: Холанд 18, Санчо 45+1, Холанд 60

"Боруссия”: Бюрки – Менье (Морей 72), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Паслак 81) – Беллингем, Дилэйни (Джан 72) – Санчо, Рейна (Брандт 81), Азар – Холанд (Ройс 82)

“Брюгге”: Миньоле – Мата, Коссуну, Дели, де Кетеларе – Баланта (Ритс 52) – Диатта (Окереке 74), Ванакен, Вормер, Ланг (Шрейверс 74) – Крменчик (Баджи 66)

Предупреждение: Ритс 71