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Боруссия - Брюгге 3:0. Еще два гола Холанда, Дортмунд остается первым
Боруссия близка к выходу в плей-офф после победы над Брюгге
Эрлинг Холанд продолжает забивать. В сезоне 2020/2021 у норвежца уже 17 голов в 13 матчах, всего в Лиге чемпионов – 16 голов в 12 поединках группового раунда. Просто феноменально. Но сегодня также хочется отметить игру Джейдона Санчо. Англичанин был немного неубедительным в стартовых играх нового сезона и критики связывали его спад в форме с сорвавшимся переходом в “Манчестер Юнайтед”. Однако сегодня Санчо своей игрой продемонстрировал, что он рад оставаться в “Боруссии”.
В первом голе он вовремя сыграл на перехвате и дал хороший пас на Холанда, а перед самим перерывом прекрасно исполнил штрафной, отправив мяч в девятку. Третий мяч – снова Холанд. 20-летний норвежец подкараулил ошибку соперника и как всегда мощно пробил по воротам.
“Боруссия” умело контролировала ход матча и позволила “Брюгге” нанести только два удара. Как веско замечает корреспондент УЕФА Джеймс Торогуд, у команды Фавра удачно получается совмещать “динамизм с прагматизмом”. “Боруссия” расходует именно столько сил, сколько нужно для победы на соперником, а глубина состава позволяет равномерно распределять игровое время между всеми игроками.
После четырех туров у “Боруссии” и “Лацио” девять и восемь очков соответственно, у “Брюгге” и “Зенита” – четыре и одно.
Лига чемпионов, группа F, четвертый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Брюгге” 3:0
Голы: Холанд 18, Санчо 45+1, Холанд 60
"Боруссия”: Бюрки – Менье (Морей 72), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Паслак 81) – Беллингем, Дилэйни (Джан 72) – Санчо, Рейна (Брандт 81), Азар – Холанд (Ройс 82)
“Брюгге”: Миньоле – Мата, Коссуну, Дели, де Кетеларе – Баланта (Ритс 52) – Диатта (Окереке 74), Ванакен, Вормер, Ланг (Шрейверс 74) – Крменчик (Баджи 66)
Предупреждение: Ритс 71
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|9-3
|+6
|9
|2
|"Лацио"
|4
|2
|2
|0
|8-4
|+4
|8
|3
|"Брюгге"
|4
|1
|1
|2
|3-8
|-5
|4
|4
|"Зенит"
|4
|0
|1
|3
|3-8
|-5
|1
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