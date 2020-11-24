ЛЧ. ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0. Счет абсолютно не по игре

В решающем для себя матче группового раунда ЛЧ "ПСЖ" не показал вообще ничего. В защите сыграл расхлябанно, в атаке без старания. И все равно победил.

Так иногда бывает - футбол не всегда справедлив. "РБ Лейпциг" лучше играл со старта, классно прессинговал в средней зоне, много контролировал мяч и интересно комбинировал. А пропустил после первой же обрезки. Париж довел мяч до Ди Марии, тот подставился в штрафной - пенальти. Неймар с точки был точен.

В остальном у "ПСЖ" и вспомнить нечего. Кроме пенальти у команды Томаса Тухеля был только один удар в створ ворот - причем на 94-й минуте. Запомнилось только, как Неймар лез в дриблинг, как его роняли и как он ругался с соперниками и судьей.

В тех же редких случаях, когда бразилец или Мбаппе прорывались на чужую половину, они поразительно неточно пасовали. Неймар закончил матч с точностью передач 71% - это мизер для такого мастера.

А вот немцы выглядели не то, чтобы здорово, но вполне неплохо. Один только Форсберг имел 3-4 неплохих шанса, чтобы забить. Несколько раз опасно прикладывались со средней Забитцер и Айдара. Поульсен после углового с убойной позиции зарядил выше. Да, не удались "Лейпцигу" последние минуты, но в целом на один мяч как минимум команда Юлиана Нагельсманна сегодня наработала.

"Лейпциг" переиграл "ПСЖ" по ударам 15-8, контролировал мяч 62% времени, подал шесть угловых против двух у хозяев, но поплатился за плохую реализацию. Теперь судьба путевки в плей-офф будет решаться в двух оставшихся турах. Ясно только одно: там почти наверняка будет "МЮ", у которого 9 очков. У "ПСЖ" и "Лейпцига" теперь по 6 баллов, ну а "Башакшехир" осел на дне турнирки, в чем никто не сомневался еще после жеребьевки.

4-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Дьялло, Баккер - Эррера (Верратти, 83), Данилу Перейра, Паредес - Ди Мария (Рафинья, 64), Неймар (Сарабия, 90), Мбаппе (Кин, 90)

"РБ Лейпциг": Гулачи - Мукиеле (Орбан, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо - Айдара, Забитцер - Ольмо (Клюйверт, 64), Форсберг, Нкунку - Поульсен

Предупреждения: Паредес, 40, Неймар, 40, Рафинья, 77, Эррера, 82, Верратти, 84 - Форсберг, 2