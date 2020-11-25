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После матча с Динамо Дест заявил, что хочет сохранить свое место в Барселоне
Поединок таки был проверкой, кто должен уйти из клуба?
Латеральной правого фланга "Барселоны" и игрок сборной США Сержиньо Джанни Дест считает, что его команда прекрасно сыграла против "
Сам Дест забил первый гол своей команды на 52 минуте.
Рад, что хорошая игра команды совпала с моим первым голом за клуб.
Я старался держаться на своей позиции, потому что я счастлив в этом клубе и хочу сохранить свое место, - отметил Дест в комментарии УЕФА.
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