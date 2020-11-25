После матча с Динамо Дест заявил, что хочет сохранить свое место в Барселоне

Латеральной правого фланга "Барселоны" и игрок сборной США Сержиньо Джанни Дест считает, что его команда прекрасно сыграла против " Динамо " в Лиге чемпионов (4:0).

Сам Дест забил первый гол своей команды на 52 минуте.