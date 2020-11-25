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После матча с Динамо Дест заявил, что хочет сохранить свое место в Барселоне

Лига Чемпионов
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Поединок таки был проверкой, кто должен уйти из клуба?

После матча с Динамо Дест заявил, что хочет сохранить свое место в Барселоне
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Латеральной правого фланга "Барселоны" и игрок сборной США Сержиньо Джанни Дест считает, что его команда прекрасно сыграла против "Динамо" в Лиге чемпионов (4:0).

Сам Дест забил первый гол своей команды на 52 минуте.

Рад, что хорошая игра команды совпала с моим первым голом за клуб.

Я старался держаться на своей позиции, потому что я счастлив в этом клубе и хочу сохранить свое место, - отметил Дест в комментарии УЕФА.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Сержиньо Дест
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