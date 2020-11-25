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Кривцов: У Шахтера самая интересная и самая сильная группа за последнее время
Матч с Боруссией - один из самых важных
Защитник "
– Расцениваете этот поединок как решающий или сейчас каждый как финал?
– Каждый очень важен, но этот – один из самых важных. От того, наберем ли мы очки и сколько, зависит дальнейшее участие в еврокубках.
– Что скажешь о сопернике?
– Организованная команда, как и все немецкие. Мы ждем сложнейшего матча, тем более что он будет проходить у "Боруссии" дома. Попытаемся выжать максимум из игры.
– У всех есть шанс выйти в плей-офф. Это самая интересная группа за последнее время?
– Да, и интересная, и самая сильная. Здесь команда может как пройти дальше в Лиге чемпионов, так и вообще не продолжить сезон в еврокубках. Так что, думаю, все решится в последних матчах.
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