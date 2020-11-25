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Кривцов: У Шахтера самая интересная и самая сильная группа за последнее время

Лига Чемпионов
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Матч с Боруссией - один из самых важных

Кривцов: У Шахтера самая интересная и самая сильная группа за последнее время
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией", который начнется сегодня в 19:55.

– Расцениваете этот поединок как решающий или сейчас каждый как финал?

– Каждый очень важен, но этот – один из самых важных. От того, наберем ли мы очки и сколько, зависит дальнейшее участие в еврокубках.

– Что скажешь о сопернике?

– Организованная команда, как и все немецкие. Мы ждем сложнейшего матча, тем более что он будет проходить у "Боруссии" дома. Попытаемся выжать максимум из игры.

– У всех есть шанс выйти в плей-офф. Это самая интересная группа за последнее время?

– Да, и интересная, и самая сильная. Здесь команда может как пройти дальше в Лиге чемпионов, так и вообще не продолжить сезон в еврокубках. Так что, думаю, все решится в последних матчах.

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В статье: Сергей Кривцов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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