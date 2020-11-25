Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса

“Шахтер” пропускал каждые 15 минут по голу от “Боруссии” на протяжении трех таймов. В четвертой сорокапятиминутке “горняки” позволили Гладбаху забить лишь раз.

И Луиш Каштру, и Марко Розе не обманули – сегодняшний матч не был похож на киевский. “Боруссия” сыграла ниже своих возможностей, а “Шахтер” пропустил на два гола меньше.

Но разве этого мы ожидали от чемпиона Украины? “Шахтер” вновь провел очень серый матч, под стать своей выездной форме. Обе команды играли далеко не в оптимальных составах, и говорить об отсутствующих футболистах нет смысла. Например, у “Боруссии” отсутствовал в старте Плеа, который забил три гола “Шахтеру” в первом матче. Заменивший его Эмболо расточительно распоряжался своими моментами, но глобально рисунок игры “Боруссии” не изменился. Эта команда знала, во что она собирается играть, и действовала согласно своей установке. Снова акцент на скорость игроков атаки, снова высокие позиции фулбеков, снова диагонали, снова сильная игра на стандартах, снова скоординированный и продуманный прессинг. Сказать, что “Боруссия” – это открытая книга, было бы преувеличением, но это понятная команда со своим узнаваемым стилем и концепцией игры. Что сделал “Шахтер”, чтобы помешать Гладбаху сыграть в свой футбол? Ничего.

Эмболо и Тюрам с первых минут стали находить пространство за спинами защитников “Шахтера”. Швейцарец мог забивать уже на пятой минуте, но попал в Пятова. Еще через пять минут с острой позиции пробивал Нойхаус.

У “Шахтера” не было ни позиционной атаки, ни прессинга. На 17-й минуте Тюрам и Штиндль разыграли стеночку, Тюрам легко вошел в штрафную гостей и был сбит неудачным подкатом Кривцова. Пенальти, 1:0.

Эмболо продолжал транжирить свои моменты: удар с дальней дистанции в штангу, неудачный выход один на один (на грани фола сыграл Бондарь) и так далее. Эмболо еще скажет свое слово, но сначала Эльведи замкнул подачу с углового Штиндля. Мораес кому-то указывал пальцем на ближнюю штангу, а сам не сыграл плотно с швейцарским центрбеком. Третий гол, перед самим перерывом – снова стандарт. Подача Штиндля со штрафного, Бондарь сыграл в воздухе и дал пас на Эмболо, который был в офсайде. Швейцарец исполнил то, что в Бундеслиге называют “Ein Fallrückziehertor”, удар через себя.

3:0 в первые 45 минут. Второй тайм превратился в формальность. “Боруссия” включила экономный режим, “Шахтер” даже смог организовать пару нерезультативных атак, но забила снова “Боруссия”. Это гол подытожил противостояние “Шахтера” с немецкой командой. Вендт выполнил навес со штрафного из глубины, и мяч, никого не коснувшись, влетел в сетку.

4:0 или 10:0 по сумме двух матчей. Только выход в плей-офф Лиги чемпионов может заставить забыть об этом провале.

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер" 4:0

Голы: Штиндль 17 (пен.), Эльведи 34, Эмболо 45+1, Вендт 77

"Боруссия": Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус (Закария 69) – Лазаро (Херрманн 69), Штиндль (Бенеш 81), Тюрам (Траоре 84) – Эмболо (Плеа 69)

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Марлос (Маркос Антонио 71), Степаненко, Алан Патрик (Майкон 81) – Тете, Мораес, Соломон

Предупреждения: Лазаро 48, Лайнер 90 – Степаненко 45