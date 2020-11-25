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Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шахтер снова разгромно проиграл Боруссии

Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Шахтер” пропускал каждые 15 минут по голу от “Боруссии” на протяжении трех таймов. В четвертой сорокапятиминутке “горняки” позволили Гладбаху забить лишь раз.

И Луиш Каштру, и Марко Розе не обманули – сегодняшний матч не был похож на киевский. “Боруссия” сыграла ниже своих возможностей, а “Шахтер” пропустил на два гола меньше.

Но разве этого мы ожидали от чемпиона Украины? “Шахтер” вновь провел очень серый матч, под стать своей выездной форме. Обе команды играли далеко не в оптимальных составах, и говорить об отсутствующих футболистах нет смысла. Например, у “Боруссии” отсутствовал в старте Плеа, который забил три гола “Шахтеру” в первом матче. Заменивший его Эмболо расточительно распоряжался своими моментами, но глобально рисунок игры “Боруссии” не изменился. Эта команда знала, во что она собирается играть, и действовала согласно своей установке. Снова акцент на скорость игроков атаки, снова высокие позиции фулбеков, снова диагонали, снова сильная игра на стандартах, снова скоординированный и продуманный прессинг. Сказать, что “Боруссия” – это открытая книга, было бы преувеличением, но это понятная команда со своим узнаваемым стилем и концепцией игры. Что сделал “Шахтер”, чтобы помешать Гладбаху сыграть в свой футбол? Ничего.

Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса - изображение 1

Эмболо и Тюрам с первых минут стали находить пространство за спинами защитников “Шахтера”. Швейцарец мог забивать уже на пятой минуте, но попал в Пятова. Еще через пять минут с острой позиции пробивал Нойхаус.

У “Шахтера” не было ни позиционной атаки, ни прессинга. На 17-й минуте Тюрам и Штиндль разыграли стеночку, Тюрам легко вошел в штрафную гостей и был сбит неудачным подкатом Кривцова. Пенальти, 1:0.

Эмболо продолжал транжирить свои моменты: удар с дальней дистанции в штангу, неудачный выход один на один (на грани фола сыграл Бондарь) и так далее. Эмболо еще скажет свое слово, но сначала Эльведи замкнул подачу с углового Штиндля. Мораес кому-то указывал пальцем на ближнюю штангу, а сам не сыграл плотно с швейцарским центрбеком. Третий гол, перед самим перерывом – снова стандарт. Подача Штиндля со штрафного, Бондарь сыграл в воздухе и дал пас на Эмболо, который был в офсайде. Швейцарец исполнил то, что в Бундеслиге называют “Ein Fallrückziehertor”, удар через себя.

Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса - изображение 2

3:0 в первые 45 минут. Второй тайм превратился в формальность. “Боруссия” включила экономный режим, “Шахтер” даже смог организовать пару нерезультативных атак, но забила снова “Боруссия”. Это гол подытожил противостояние “Шахтера” с немецкой командой. Вендт выполнил навес со штрафного из глубины, и мяч, никого не коснувшись, влетел в сетку.

4:0 или 10:0 по сумме двух матчей. Только выход в плей-офф Лиги чемпионов может заставить забыть об этом провале.

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер" 4:0

Голы: Штиндль 17 (пен.), Эльведи 34, Эмболо 45+1, Вендт 77

"Боруссия": Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус (Закария 69) – Лазаро (Херрманн 69), Штиндль (Бенеш 81), Тюрам (Траоре 84) – Эмболо (Плеа 69)

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Марлос (Маркос Антонио 71), Степаненко, Алан Патрик (Майкон 81) – Тете, Мораес, Соломон

Предупреждения: Лазаро 48, Лайнер 90 – Степаненко 45

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Брил Эмболо Луиш Каштру
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Комментарии (127)
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миг-25 (киев)
25.11.2020 в 23:24
Так Бомжи-Деланные (дырявые или опущенные) чемпионы Украины и игра с нормальными командами и честным судейством на евроарене это подтверждает
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Comment06 (Украина)
25.11.2020 в 23:22
Если отвлечься от взаимной неприязни киевских и донецких болельщиков (в известном анекдоте после обещания Бога дать все, что захочет, но соседу в два раза больше, хохол попросил выколоть глаз), сегодняшнее очередное инасилование Шахтера(0:4, в сумме 0:10 от крепкого середняка бундеслиги)-это дно команды и полная несостоятельнось Каштру как тренера! И если у Луческу с Динамо есть какое-то оправдание (тренерская чехарда, недостаток времени, проблемы с финансами и усилением), то португалец кредит доверия исчерпал. Если человек порядочный, подаст в отставку, если нет- будет ждать неминуемого расторжения контракта с солидной компенсацией, потому что разьяренные Реал с Интером под угрозой непопадания в 1/8 из-за выскочек из Гладбаха сотрут творение Каштру в порошок! А что смогут им противопоставить неповоротливый Кривцов, потерявший реакцию Пятов, безяйцовые бразильцы с примкнувшим к ним Бондарем!?
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 23:21
Попереджувальний дзвінок для Шд прозвучав в останньому турі нашого чемпіонату, команда такого рівня повинна і в десятьох порвати суперника.
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 23:14
коли я перед матчем написав що програють з різницею в 3-4 мячі я чомусь думав що буде 1:4 ,козли могли би забити хоч один
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0
0
Мольфар (Закарпаття)
25.11.2020 в 23:04
Мольфар (Закарпаття) 25.11.2020 в 14:06 "Нема у Шахтаря ніяких шансів, німці розчавлять його 4-0 " Слухайте мольфара, хлопці.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 23:12
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:57
Где же вы все, дятлы клавиатур? Чего так уныло?
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+1
-2
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 22:49
Пятов пенсия,что Шахтёр что сборная меньше трёх не пропускает,стабильность практически в каждой игре от 3-5 голов.
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:52
4 гол - это нечто.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2020 в 22:47
Швейцарія не хоче грати --- виграє. От нашим клубам так навчитись...
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:44
Цікаво, що як тільки кроти обсираються в єврокубках, кротофани відразу винуватять або якогось окремого гравця (зараз Пятов) або рівень чемпіонату України. Та рівень як рівень: 10-й з 55 у Європі.
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-1
Геродот (Винница)
25.11.2020 в 22:42
0:10 по результатам двух матчей с Боруссией и есть показатель уровня нашего чемпионата - хилого, где имея половину пенсионеров в составе команды, абсолютно бездарную защиту можно становиться чемпионом. Но на уровне еврокубков это не проходит. Итог двух матчей с Боруссией подтвердил, что выигрыш у Реала был случайностью, как и ничья с Интером, где итальянцы раз за разом транжирили свои моменты. Немцы показали нам наше место в группе - последнее. Не думаю что нам что-то светит в дух оставшихся играх. Сама игра оставила тягостное впечатление, после первого тайма хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. Выводы понятны. С таким слабым чемпионатом мы и далее будем отгребать в еврокубках, свидетельством чего стали результаты вчерашней игры Динамо, сегодняшней Шахтера. Я уж не говорю о провальных играх Зари. А ведь это наши сильнейшие клубы по итогам прошлого чемпионата. Что до Шахтера, то руководство явно проспало момент, когда нужно было кардинально укреплять защиту, омолаживать команду, выводить на более высокий уровень набранную молодежь, убирать уже давно не приносящих особой пользы старичков. Но ничего сделано не было. Очевидно, что просчитались и с тренером команды. Каштру ничего не сделал в плане внедрения каких-то новых тактических построений в игру команды, она играет однообразно, предсказуемо, не может играть под прессингом, что уже давно поняли другие участники чемпионата. Как результат - 5 серых ничьих из 10 игр первого круга. В общем, просвета никакого пока не видно. А сегодня в очередной раз испортили настроение.
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 22:52
про яке омолодження говориш сердешний? грали молоді і 30-ти мілліонні Тете. Додо і Матвієнко а також суперперспективні Бондарь і Соломон. А тиакож опора збірної: Пятов. Стьопа, Марлос. Мораєш. Один тільки Патрік нікуди не вписується.
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usovvictor (Kharkov)
25.11.2020 в 23:00
...а их научили играть? Все на старичках держалось, а без них и футбол, хоть и с молодыми наглядно видим.... Обновление - это не только понабирать молодежь, ее еще научить надо - разговор идет о тактике, в которой застой. Футбол все таки командная игра...
+2
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 23:13
usovvictor, а как же молодежь, о которой говорила сабо?
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usovvictor (Kharkov)
25.11.2020 в 22:55
...именно так, момент обновления команды упущен, успокоились на выигрышах в чемпионате и остановились, 2-е последних нового ничего почти не дали, почивали на лаврах в чемпе, ... - вот и результат, который мы наглядно сейчас видим, хотя болельщики разумные Шахтера тогда уже кричали, - менять игру, застой там, но их глушили голоса "победителей", ...плоды этого ужасны, все вылезло наружу и еще как безобразно...
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:42
Прогрес підкрався непомітно...
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Oлeкcин (Н.)
25.11.2020 в 22:40
В комментариях - перекличка полярных петухов...
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:47
перекличка полярных петухов была вчера на ветке ДК, вы там кукарекали как могли, так что сегодня как йух в рты набрали, молчите.
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:34
aleks68, долб...бым ты родился.им же и подохнешь
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-1
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:34
unnamed (Cape May), "Зачем играть в футбол, если нет даже намека на забитые мячи?" - в самое яблочко!
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+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:33
Старый Олигарх (Tel Aviv ), не надо писать о своей дырке.
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+3
-1
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:32
Дыр0к0л (Лондон), Дырка во всей красе! Оптимально так.
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+3
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.11.2020 в 22:31
чорні дні нашого футболу
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:31
c99baf (Харьков), алё, чепушило, спать то как будешь сегодня?
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+3
-1
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 22:33
Чепушиле завтра на работу,головка будет болеть
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+2
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:30
ДВ (Одесса)
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таврия19752009 (симферополь)
25.11.2020 в 22:29
Каштру в отставку.болельщики Динамо рады то что Шахтер в яме.но они это Шахтеру проиграли 3 :0
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0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:31
таврия19752009 на йуху сидишь, не свисти. Воды не будет.
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-1
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 22:50
Добавить не хочешь? Динамо 15 игроков в лазарете, а в Шахтере сколько? Обыграли солянку и довольны.
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:29
дЫркофан, сколько йухев в рот взял одновременно?
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:28
TIRAN, игра была?
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:28
РЕАЛЬНО!)))
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:28
Карбид (Ник), мне тоже очень понравилось, Надеюсь, Йовичевич увидел, как гонять этот сброд в хвост и гриву.
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Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 22:27
Такое впечатление, что внутри ШД имеют место "интерразборки", т.к. нет команды как таковой...
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:27
таврия19752009, сколько стоит патрик и остальные? И почем нынче вода?
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batkomaxno555 (Никополь)
25.11.2020 в 22:26
Трубин говорил: мы докажем что в Киеве была ошибка! Доказали? чего хаять Динамо... динамо проиграло со счетом 6-1! а шахта 10-0! ну и че? где хваленые бразильские лошары? шахта - это хлам!
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:26
Oлeкcин (Н.), що там папка твій, петух полярний, що каже?
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.11.2020 в 22:25
Я й забув, що сьогодні грала "велич". Тому не дивився цей матч. Ось тільки що побачив - 4:0.Замало, я гадав, що буде десь принаймні п'ять або шість. Втім напіврезервний склад Боруссїї скинув оберти після трощіння вже у першому таймі, так що Шахтьор отскочіл )) І зауважте, що "величні" грали практично своїм найкращим складом, за виключенням Тайсона і давно вже травмованого Ісмаілі, грали зіграним складом, який вже давно одужав після короновірусу. Правда, там не було з собою Монзуль і своєї злагодженого гурту на ВАР у складі команді, то це, справді, неабияк послабило славетну команду. Тож вітаю вас із Днем Отверезіння! )) Чи все ж намарно вітаю? Бо, кажуть, горбатого лише могила виправить.
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 22:23
ще ніколи не було такого приниження для українського футболу. але кроти змогли. 0:10.. Це рівень протистояння Андорри і Англії, чи Сан-Маріно і Італії.(((
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Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:27
А 1:6 что лучше? Сцуко 1:16 в сумме. Стыдно смотреть это.
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 22:37
от не треба київські 1:6 проти барси приплюсовувати до 0:10 проти німецького колхозу
+2
0
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:45
Тобі повинно бути пох на назви суперників. Один великий НУЛЬ - ось здобуток що турбує.
0
0
Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 22:31
Не удивлюсь, если это - противостояние между украинцами и бразилами, когда последние тупо забили болт на первых. А как иначе можно интерпретировать подобные результаты? Как можно играть впереди, зная, что спиной огромная дыра в лице Кривцова, Матвиенко, Хочолавы, Пятова?
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0
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Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:36
Да какое противостояние. Каштру не Луческу. Он не может заставить бразил играть на оборону.
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0
FCWROVY1 (Kyiv)
25.11.2020 в 22:18
Просто пятова не треба було класти у ворота
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мы за динамо (киев)
25.11.2020 в 22:18
сидю в гівні по самі вуха, коли дивлюся шось дуже знайоме винурює. прювет чюмпійони! шо будемо?-- квакать чи укать? чи ше якось закомунікуєм.?
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MES QUE UN CLUB
25.11.2020 в 22:16
А я бы ещё и победы Реалу пожелал в сегодняшнем матче, да вера не позволяет
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usovvictor (Kharkov)
25.11.2020 в 22:15
...ну что вы теперь молодцы скажите про нестабильное Динамо, ототдрали вас немцы и не почесались... Не хочу злорадствовать, но "стабильный" Шахтер хоть один то мог закатать. На Каштру без слез смотреть невозможно после его заявлении, думал наверно, что пора...Про игру, ...трое немцев держат в площадке весь Шахтер - смех. Но главная причина такой игры, что играют по одной накатанной схеме Луческу, удержания мяча, раскатывая поперек поля и назад (не дай бог привьется Динамо). Острая атака в отличии от немцев перед штрафной переходит в классику (опозиционную), когда немцы уже в площадке. Марлос вообще выпадает со своей медлительностью, ну а нападающий (Мораис) в пустые ворота попасть не может. Ребята! Нападающий! Немцы втроем, как нож в масло проходят в штрафную при груде в ней игроков Шахтера - ужас. Пятов - это уже не та реакция -явно. Да, судья до 4-го гола симпатизировал немцам, есть такое. Игрок обеими руками отталкивает игрока с мячем в наглую. Но это не проблема, проблема еще, что при штрафном в площадку даже мысли не было отдать вправо (раньше там всегда был Срна), все толпой на авось сгрудились - пшик! Финты при такой быстрой игре неуместны, доставка мяча -вот главное. но это катание поперек просто выводит, Боруссия уже вся на своем поле, мы не знаем куда сунуть мяч, все эти забегания липа, никто не рискует - вот оно главное, боязнь потерять мяч. С такой игрой только в нашем чемпионате можно найти успокоение. Настрой есть, игра безобразна, после Луческу все до того однообразно. И знаете что еще заметно, игроки в штафной немцев не рискуют на острую борьбу и проникновение, мяч сбоку старо как мир, а вот достойных комбинации в штафной просто нет, разве долбим дальние на пустые трибуны... просто ужас как разочарован, ужас Карл!
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Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 22:15
Полное днище! Давно уже пора менять многих и многих: ни вратаря, ни защитников, ни паса, ни прессинга, ничего в принципе. Надеюсь, для РЛА наступил момент истины...
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.11.2020 в 22:28
Треба закривати цей гнилий проект назавжди - Шахтьор ))
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Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 22:15
Патрик: "Путь Алана": дно-топ-дно...Марлос: "Я в образе НеоМесси"...Соломон: "А я шо? Они шо, не знали, шо мы едем мстить? Шо они так быстро бегали???:Тете: "Я хочу в топ-чемп, в топ-клуб! А чего мяч летит не туда, куда я хочу?"Пятов: "Што за мяч??? Летит непонятно куда и туда, где меня нет!!!"и т.д., и т.п.(((
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+3
0
СашаXM (Хмельницкий)
25.11.2020 в 22:14
это вам не марик обыгрывать )) мораес в пустые не попадает )
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+7
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:39
монузль с варом перебить бы заставили
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+3
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 22:14
Шахтёр Чемпион
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batkomaxno555 (Никополь)
25.11.2020 в 22:28
лиги европи?
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0
0
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 22:38
Даю поправка Шахтёр Чемпион среди гамнодавов
+2
0
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ymscik (Херсон)
25.11.2020 в 22:12
Явно что то не ладно в подземном королевстве!
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:12
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+2
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MES QUE UN CLUB
25.11.2020 в 22:12
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:11
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+4
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:11
Вот это класс! 0-10. Вот это игра!
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:10
Ну что. Продолжаем вечеринку? Отвозили кротов рыльцем пушистым по болоту
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 22:09
і псевдоОлексин чормусь мовчить. напевно пампери міняють гамнюки
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:12
Йух в роті тримає
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MES QUE UN CLUB
25.11.2020 в 22:09
Хотел было посочувствовать, но вспоминая вчерашние комментарии от быдла о моём любимом Динамо, да и Барсе ..... $УЯ вам, рад за немцев!!!
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+5
-2
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Fata Morgana (Запорожье)
25.11.2020 в 22:08
Как в той поговорке, если сравнивать Шахтёр против немцев, боруссов в данном случае и наши клубы, когда говорят: "Молодец против овец, а против молодца и сам овца..."
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+4
0
Одинзавсех (Харьков)
25.11.2020 в 22:20
Это при том, что немецкие команды наиболее удобные для Шахтера из топ чемпионатов, вспомним: Вердер, Шальке, Штутгарт, Хофенхайм, даже когда-то Дрезденское Динамо.
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0
-2
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:29
Ссори за минус, но жал на плюс. Ау админы это как понять?
0
-1
Одинзавсех (Харьков)
25.11.2020 в 22:08
В очень редком матче Шахтер не пропускает с угловых. Малыши с ростом от полутора метров до метр семьдесят не могут играть на равных с рослыми игроками. Неужели за всю эту "бразильскую эпоху" руководство команды не может этого понять? Могли бы хотя бы посмотреть матч Шахтер - Севилья и гол имени Палопа. Пятов и пенальти! Уже весь мир знает, не бей по мячу пока Пятов не упадет в какой-либо угол. Этого не знают только Пятов и тренер вратарей Шахтера. Пятов и перехват мяча на выходах. См. то же, что и "Пятов и пенальти". Предпоследний вопрос к тренерам и руководителям Шахтера: "А куда подевалась атака?" И последний вопрос к тем же лицам:" Как вы допустили такую деградацию? Это предел дна или еще, что-то мы увидим?"
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+6
0
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 22:06
щось не бачу коментів крисчан. агов. ви де?
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+7
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
25.11.2020 в 22:11
Колодцы роют,воду ищут.
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+7
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 22:05
*...4:0 или 10:0 по сумме двух матчей. Только выход в плей-офф Лиги чемпионов может заставить забыть об этом провале...*А автор "шютнік" ще той...
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+7
-1
osadob07 (жмеринка)
25.11.2020 в 22:05
в прошлом туре наши клубы пропустили 12 на троих.как говорится ,даёшь пятилетку за три года
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2020 в 22:04
где те парни, которые вынесли РМ? теперь еще и Зоре завтра уступить грекам с таким же счетом, и будет грустный фул-хаус
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+4
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 22:28
У Зари вообще стрит-флеш вырисовывается
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+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
25.11.2020 в 22:49
Роял то як мадяри третіми в групі стануть...)))
0
0
ВиктАн
25.11.2020 в 22:01
Вратарь вообще печаль
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+2
-1
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waleo (Киев)
25.11.2020 в 22:02
а это потому что он священная корова
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+7
0
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hoy (Київ)
25.11.2020 в 22:01
Седой должен идти в отставку,с таким треском и позором проигрывать 2 игры даже не гранду.Тоже самое ждёт его и в чемпионате Украины,правда там это уже началось с 10 игр выиграл только 5.
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+4
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 22:41
В ЧУ есть уаф и судьи.
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+1
0
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:00
А чего так скромно? Вчера столько гадостей вылили на ДК, а сегодня тишина. Я конечно понимаю что после 0-3 для сборной , результат в ЛЧ выглядит уныло. Но б..ь 82 минута и первый удар в створ гладбаха. И это хвалёный сцуко гранд ЧУ. Ау, недоделки бегающие по полю!!! Может хватит позорить свои клубы? Вчера не стал комментировать. Но как же достали эти результаты. Поливать грязью нет желания. Всем терпения.
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+9
-1
Одинзавсех (Харьков)
25.11.2020 в 22:25
Гадости могли лить только не адекваты. Не надо обращать внимание.Вчера и сегодня мы все увидели - беда у нас общая, несмотря на разные приверженности к клубам.
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+2
-1
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:32
На этом сайте уже давно не обращаю. А спорить - не уважать себя.
+1
-1
cucumber (Киев)
25.11.2020 в 22:00
Чорний день, якщо згадати рішення Ап.комітету УЕФА про поразку збУ в 3-0 від Швейцарії. вася огурцов
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+4
0
недалековідКиева (Біла Церква)
25.11.2020 в 22:14
Це все дріб'язок проти новин з Аргентини.
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+1
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
25.11.2020 в 21:59
"Без прогресса стабильные результаты", или ещё лучше заголовок:"Ваше место возле п..раши".
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+1
0
bondra_s (Киев)
25.11.2020 в 21:58
Есть такая теория, что после короны физическое состояние и реакция оставляет желать лучшего минимум 2 месяца (наблюдал по своей работе). Посмотрите кто худший....те кто переболел. Плюс набегали намного меньше. Так что перспективы у Динамо и Шахтера в этих ЕК почти нет.
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+3
0
ACB (Чернигов)
25.11.2020 в 22:31
Совсем нет
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 21:58
Ха. Пятов в темі яка трохи знизу написав. що вони зробили висновок. Я там написав що згідний з цим тому і програють не з різницею. в 6 мячів а тільки в 3-4.
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+2
0
Саша AS80 (Харків)
25.11.2020 в 21:58
7 таймів не забиває шахтар!!! напевно, ХОЧУТЬ ВСТАНОВИТИ РЕКОРД! КРАСЕНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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+3
0
недалековідКиева (Біла Церква)
25.11.2020 в 21:58
Ці результати можливо прийняти, якщо враховувати що команди будуються, набувають досвіду набиваючи "шишки".. але що там роблять мораєси,марлоси,пятови та гармаші?
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+3
-1
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simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 21:58
СтереоПечалька от наших "грандов"... два дня два поражения в чистую!!! Похоже нет возможности у организмов игроков ДК и ШД набрать форму после короновируса, а может уровень тренера совсем не уровень...
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+2
-1
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 21:58
7 таймов без забитых голов. Это уже не смешно.
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.11.2020 в 21:57
Хорошенькие пять последних матчей в еврокубках. Пять игр - пять поражений, разница мячей 2:19. Да уж...
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 21:57
2 наших гранда ДК и ШД проиграли с позором --это хороший урок -будем стараться ещё лучше -сделаем выводы а вот когда будут играть не понятно и молодых игроков на замену нет --угробил Ротань
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
25.11.2020 в 21:57
Де ті сліпиши, які вчора "потішалися" з програшу Динамо? Заявляли, що більш "дешеві" повинні перемагати...
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+3
0
kapkan (Луганск)
25.11.2020 в 21:57
С таким антифутболом, теперь и 3-е место для Шахтера в этой группе и с имеющимся количеством очков,выглядит невыполнимой задачей!!!!
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+5
-1
kapkan (Луганск)
25.11.2020 в 21:55
С так
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0
-1
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scorpius (Ck)
25.11.2020 в 21:54
Шахтер разучился атаковать? Даже не так. Не видно желания играть в футбол в принципе. То ли ковид так влияет на нежную психику игроков, то ли Каштру сливают, но команде нужна эмоциональная встряска. В былые времена Ринат мог приехать на базу и всем машины битой расхреначить...
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+3
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
25.11.2020 в 21:53
Кто то мог себе представить 10:0 от Монтенблаха после жеребьёвки? а это как говорили знатоки, единственная команда в этой группе с кем Шахтер может по бороться за 3 место, в итоге 10:0.... еще раз напомню.... Такого ЖАХА я ещё не видел, чёрный день для украинского футбола, а тут ещё и Марадона умер без предупреждения... Плохой день для футбола вообще...
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+5
0
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 21:55
Забыл о технаре сборной.
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+5
0
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ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 21:52
Мда , чёрные дни нашего футбола
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 21:52
Как это не прогресса? Первый матч 6-0 второй всего 4-0. Играли достойно, как говорил Каштру, реванш будет. Вот и реванш, не дали немцам до 6-0 довести в ответке.
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+6
0
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 21:52
Зорьку боюсь смотреть и даже отобрал у своего кота мячик
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+7
-1
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kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:51
Так і хочеться завтра прочитати. 26 листопада відбувся позачерговий пленум УАФ, на якому очільник УАФ Андрій Павелко подвав у відставку.
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+11
-2
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 21:54
Что б это произошло нужно людей собирать возле дверей УАФ
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+5
-1
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 21:55
Не дождётесь)
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+1
0
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simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 22:00
Первый раз плюсую ...
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+1
-1
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 22:05
Застрелился. Так будет более справедливо по отношению к армии болельщиков.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 21:50
Сочувствую кротам. Но вот, хотел спросить, а Сабо или Леоненко что-то скажут насчет этого матча и его результата?
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+6
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 21:53
Конечно скажут. Но не думаю что что плохое
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+5
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:11
Інакше їх позбавлять пайки.
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:50
каштрунах! надоел этот унылый барсбол!
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+2
-1
konogon (Киев)
25.11.2020 в 21:49
Лютый ПЦ... Что ж нас так дерут то везде... И на поле и в кабинетах... В таблицу коэффициентов смотреть не хочется...
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+5
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.11.2020 в 21:49
Вчера 0:4, сегодня 0:4. Сколько еще завтра "Заря" отхватит? Десяточка за три матча точно будет. Деградация идет семимильными шагами...
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+8
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 21:48
Мало того что проиграли. Мало того что даже не забили, так ещё и Швейцарца в составе Боруссии не паламали. Позор. Павелко х..ло
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+8
-1
Unselfish (Белая Церковь )
25.11.2020 в 21:48
Ну, не хуже Динамо, это точно)))
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+2
-8
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 21:50
Ну спорно. Динамо не плохо сыграли первый тайм а Шахтер второй.
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+3
-1
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 21:50
Хуже, Динамо хоть в 1 матче достойно играло)) все таки 6-1 против 10-0
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+5
0
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Руська (Лубны)
25.11.2020 в 21:48
Красунчики
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+4
0
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Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 21:48
Как это без прогресса? Было 6, сегодня 4 - прогресс на лицо. Или на лице...
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+6
0
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 21:50
это был такой реванш
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+5
0
Саша AS80 (Харків)
25.11.2020 в 21:47
Деградація....
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
25.11.2020 в 21:47
В субботу стартует сезон для наших биатлонистов. Наверное надо завязывать с этим мазохизмом и начинать смотреть нормальные трансляции, там наши могут и хотят, одним словом есть за что и кого болеть. А эти… татуированные миллионеры… Надо болеть за своих всегда и до конца? Спору нет, истина. Но наверное это при условии, что они хоть играют, а не делают одолжение.
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+5
-2
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kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:47
Як це без прогресу? Після 0-6 вже 0-4.
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+12
0
Unselfish (Белая Церковь )
25.11.2020 в 21:49
Матча через 3 дошли бы до 0:1 и сказали бы, что это что это прорыв)))
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+7
0


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