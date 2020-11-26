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"У Реала есть сердце и характер". Зидан – о победе над Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зинедин на связи

"У Реала есть сердце и характер". Зидан – о победе над Интером
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над миланским "Интером" (2:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Цитирует француза AS.

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"Мы провели отличный матч, играли с хорошим настроем, понимая, что на кону три важных зачетных пункта. Я доволен своими футболистами и тем фактом, что контролировали игру. Безусловно, Азару нужна игровая практика, чтобы вернуть лучшие кондиции. Мы знаем о его высоком классе и нам нужна помощь Эдена. У "Реала" есть сердце и характер".

"Реал" набрал 7 очков и поднялся на второе место в квартете B, "Интер" (2) находится на последней позиции в группе.

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
26.11.2020 в 11:53
На этот раз игра Реалу удалась.
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