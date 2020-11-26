"У Реала есть сердце и характер". Зидан – о победе над Интером

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над миланским "Интером" (2:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Цитирует француза AS.

"Мы провели отличный матч, играли с хорошим настроем, понимая, что на кону три важных зачетных пункта. Я доволен своими футболистами и тем фактом, что контролировали игру. Безусловно, Азару нужна игровая практика, чтобы вернуть лучшие кондиции. Мы знаем о его высоком классе и нам нужна помощь Эдена. У "Реала" есть сердце и характер".