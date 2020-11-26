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"У Реала есть сердце и характер". Зидан – о победе над Интером
Зинедин на связи
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над миланским "Интером" (2:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Цитирует француза AS.
"Мы провели отличный матч, играли с хорошим настроем, понимая, что на кону три важных зачетных пункта. Я доволен своими футболистами и тем фактом, что контролировали игру. Безусловно, Азару нужна игровая практика, чтобы вернуть лучшие кондиции. Мы знаем о его высоком классе и нам нужна помощь Эдена. У "Реала" есть сердце и характер".
"Реал" набрал 7 очков и поднялся на второе место в квартете B, "Интер" (2) находится на последней позиции в группе.
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