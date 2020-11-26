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Фати стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории. Шевченко - в топ-20 рейтинга
Вундеркинд Барселоны стремительно ворвался в большой футбол
Известный статистический портал Transfermarkt высчитал самых молодых авторов забитых голов в
На данный момент, самым молодым игроком, который забивал в ЛЧ, является вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати. Он забил уже 3 гола в нынешнем розыгрыше турнира, а свой первый забил в возрасте 17 лет, 1 месяца и 9 дней.
Присутствует в топ-20 рейтинга и украинец Андрей Шевченко, который забил свой первый гол в основном раунде турнира в сезоне 94/95 в ворота "Баварии" в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 8 дней.
Полностью топ-20 самых молодых голеадоров турнира выглядит следующим образом:
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