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Фати стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории. Шевченко - в топ-20 рейтинга

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вундеркинд Барселоны стремительно ворвался в большой футбол

Фати стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории. Шевченко - в топ-20 рейтинга
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt высчитал самых молодых авторов забитых голов в Лиге чемпионов, включая нынешний сезон.

На данный момент, самым молодым игроком, который забивал в ЛЧ, является вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати. Он забил уже 3 гола в нынешнем розыгрыше турнира, а свой первый забил в возрасте 17 лет, 1 месяца и 9 дней.

Присутствует в топ-20 рейтинга и украинец Андрей Шевченко, который забил свой первый гол в основном раунде турнира в сезоне 94/95 в ворота "Баварии" в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 8 дней.

Полностью топ-20 самых молодых голеадоров турнира выглядит следующим образом:

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В статье: Андрей Шевченко Барселона Динамо (Киев) Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 20:25
Показательный момент: в первой десятке три игрока Барселоны. А в среаловцев нет даже во всей двадцатке. Это факт.Мутанты, ваш выход.
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