Фати стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории. Шевченко - в топ-20 рейтинга

Известный статистический портал Transfermarkt высчитал самых молодых авторов забитых голов в Лиге чемпионов , включая нынешний сезон.

На данный момент, самым молодым игроком, который забивал в ЛЧ, является вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати. Он забил уже 3 гола в нынешнем розыгрыше турнира, а свой первый забил в возрасте 17 лет, 1 месяца и 9 дней.

Присутствует в топ-20 рейтинга и украинец Андрей Шевченко, который забил свой первый гол в основном раунде турнира в сезоне 94/95 в ворота "Баварии" в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 8 дней.

Полностью топ-20 самых молодых голеадоров турнира выглядит следующим образом: