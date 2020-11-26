Лига Чемпионов
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Обидчики Динамо и Шахтера вместе. Объявлена команда недели ЛЧ
Отметили лучших
УЕФА продолжает подбивать итоги четвертого тура Лиги Чемпионов. Названа команда лучших игроков недели.
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Отметим, что там оказались сразу пять игроков, которые встречались с "Шахтером" и "Динамо" - Брайтвайт, Дест, Штиндль, Эльведи и Вендт.
Braithwaite & Immobile lead the attack in Matchday 4's #UCLfantasy Team of the Week! ????#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2020
Ранее стали известны футболисты, которые претендует на звание
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