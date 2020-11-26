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Обидчики Динамо и Шахтера вместе. Объявлена команда недели ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Отметили лучших

Обидчики Динамо и Шахтера вместе. Объявлена команда недели ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги четвертого тура Лиги Чемпионов. Названа команда лучших игроков недели.

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Отметим, что там оказались сразу пять игроков, которые встречались с "Шахтером" и "Динамо" - Брайтвайт, Дест, Штиндль, Эльведи и Вендт.

Ранее стали известны футболисты, которые претендует на звание лучшего игрока.

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В статье: Оскар Вендт Ларс Штиндль Нико Эльведи Мартин Брайтвайт Сержиньо Дест
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