Без Рамоса, Карвахаля и Азара, но с Бензема и Луниным. Реал прибыл на матч с Шахтером

Мадридский "Реал" прибыл в Киев на матч 5-го тура Лиги чемпионо в против "Шахтера".

В составе "сливочных" 21 футболист, среди которых нет травмированных Серхио Рамоса, Эдена Азара, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Альваро Одриосолы и Луки Йовича.

В то же время вернулись в заявку Эдер Милитао и Карим Бензема, которые не играли в предыдущем туре с "Интером". Приехал на игру и украинский голкипер Андрей Лунин,

Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.