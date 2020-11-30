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Без Рамоса, Карвахаля и Азара, но с Бензема и Луниным. Реал прибыл на матч с Шахтером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У мадридцев тоже есть определенные кадровые проблемы

Без Рамоса, Карвахаля и Азара, но с Бензема и Луниным. Реал прибыл на матч с Шахтером
Новина українською

Мадридский "Реал" прибыл в Киев на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

В составе "сливочных" 21 футболист, среди которых нет травмированных Серхио Рамоса, Эдена Азара, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Альваро Одриосолы и Луки Йовича.

В то же время вернулись в заявку Эдер Милитао и Карим Бензема, которые не играли в предыдущем туре с "Интером". Приехал на игру и украинский голкипер Андрей Лунин,

Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал (Мадрид)

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
30.11.2020 в 19:02
Победа реала 4-0
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 17:52
Главное Куртуа в ворота!
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