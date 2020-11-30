Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Рамоса, Карвахаля и Азара, но с Бензема и Луниным. Реал прибыл на матч с Шахтером
У мадридцев тоже есть определенные кадровые проблемы
Мадридский "Реал" прибыл в Киев на матч 5-го тура
В составе "сливочных" 21 футболист, среди которых нет травмированных Серхио Рамоса, Эдена Азара, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Альваро Одриосолы и Луки Йовича.
В то же время вернулись в заявку Эдер Милитао и Карим Бензема, которые не играли в предыдущем туре с "Интером". Приехал на игру и украинский голкипер Андрей Лунин,
Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
Популярное сейчас
- Ингулец уже десятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО