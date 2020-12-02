"Теперь матч с Зальцбургом станет для нас финалом". Симеоне – о ничье Атлетико и Баварии

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в матче с мюнхенской "Баварией" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует специалиста Marca.

"У нас уже было три очень похожих ничьи. Отличный матч с очень хорошим первым таймом, в котором мы должны были забить больше одного гола. Во второй половине встречи мы лишили соперника возможности атаковать, однако они нашли свой шанс с помощью пенальти".