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"Теперь матч с Зальцбургом станет для нас финалом". Симеоне – о ничье Атлетико и Баварии

Лига Чемпионов
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Немцы отыгрались

"Теперь матч с Зальцбургом станет для нас финалом". Симеоне – о ничье Атлетико и Баварии
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в матче с мюнхенской "Баварией" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует специалиста Marca.

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"У нас уже было три очень похожих ничьи. Отличный матч с очень хорошим первым таймом, в котором мы должны были забить больше одного гола. Во второй половине встречи мы лишили соперника возможности атаковать, однако они нашли свой шанс с помощью пенальти".

"Эта ничья превращает последний тур с "Зальцбургом" в финал. Я не могу ничего предъявить своей команде – мы улучшили свою игру на финальной трети поля, забили и создавали моменты".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Зальцбург Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Marca

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