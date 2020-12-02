Герой футбольного дня. Витао

"Реал" немощный... Зинедин Зидан не готовится к матчам – в этом причина таких результатов и такой игры мадридцев. Точнее, он готовится только к тем оппонентам, которых, опираясь на субъективные выводы, считает опасными. "Реал" хорошо подготовился к "Барселоне", перебегав и продавив её в матче Ла Лиги, "Реал" хорошо подготовился к обоим поединков с "Интером", используя контрпрессинг. Но готовиться к соперникам вроде "Шахтера" или "Алавеса" – это не королевское, понимаете, дело.

А еще "Шахтеру", бесспорно, сыграл на руку эффект неожиданности. Недооценка со стороны мадридцев (говорим прежде всего о матче в Испании) – это одно, а использование Луишем Каштру игроков, не засвеченных ранее на уровне Лиги чемпионов или поздних стадий Лиги Европы – это другое. Корниенко, Бондарь, Трубин, Тете, Соломон, Майкон, Маркос Антонио – это все ноунеймы в глазах тренеров соперников "Шахтера".

Витао – еще один такой ноунейм. В Мадриде он сыграл считанные минуты (вышел на поле на 90+2-й), а вот в Киеве провел полный поединок и выдал оборонительный перформанс. По большинству статистических показателей бразилец стал одним из лучших в составе "Шахтера".

У него третий лучший показатель по касаниям к мячу в составе "Шахтера", один из самых высоких показателей выполненных передач, два выигранных верховых единоборства, три успешные отборы мяча, ни одного случая, когда кто-то из соперников обыграл его в результате дриблинга, три перехвата, шесть выносов мяча, ни одной непринужденной потери и что очень важно – ни одного фола. Витао действовал крайне эффективно и аккуратно, что важно в противостоянии с командой, которая часто забивает со стандартов. По оценкам WhoScored Витао – лучший в составе "Шахтера", по оценкам InStat – второй лучший после Анатолия Трубина.

Но и здесь не было бы счастья, да несчастье помогло. Сергей Кривцов, основной центральный защитник "Шахтера", был травмирован и в этом матче играть не мог. Заслуга Каштру, впрочем, в том, что он не побоялся довериться фактическому дебютанту Лиги чемпионов. Ведь были варианты с переводом в центр защиты Николая Матвиенко и выходом слева Сиприано или Болбата.

Бесполезным все это точно не будет. Даже если "Шахтер" не выйдет в весну, эта еврокампания будет отмечена несколькими яркими победами (но и болезненными поражениями) и прогрессом молодых игроков. Но хотелось бы, чтобы сезон не закончился в декабре. Особенно после таких матчей как вчера.