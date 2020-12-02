Алексей Гай: Шахтер выглядел свежее Реала и лучше использовал моменты

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай прокомментировал победу "горняков" со счетом 2:0 в мачте 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

- Алексей, перед игрой ты расценивал шансы "Шахтера" как приемлемые, сказав, что в футболе все возможно. И это на фоне провального матча с "Боруссией".

- Исполнение и хорошая реализация - вот залог успеха, это оказалось решающим фактором. В любом матче всегда есть моменты, только нужно умело их использовать. В этом компоненте "Шахтера" оказался эффективнее, чем "Реал". В первом тайме у "горняков" не было моментов, но в тоже время в обороне сыграли надежно, не позволив ничего создать мадридцам. Только в начале тайма был очень опасный удар Асенсио, в ближнюю "девятку", но Трубин – молодец, выручил. Организация игры в защите, плотные и компактные действия, перекрыли все зоны, и это принесло свои плоды. Выдержали структуру игры, грамотные тактические построения, наверняка то, что просил Каштру от подопечных. Да, и самое важное, что ребята после двух болезненных поражений не сломались, вышли и доказали прежде всего самим себе, что те разгромы были какой-то нелепостью. Само имя "Реал" не требует каких-то дополнительных мотиваций и поиска сил. Оно само собой приходит. Нужно отметить, что во второй половине "Шахтер" выглядел свежее своего оппонента, что говорит о хороших физических кондициях. Именно они и позволили им вести быструю игру и поддерживать темп и ритм. И порой игроки "Реала" не успевали быстро перекрывать зоны.

- "Шахтер" сыграл по такой же схеме, как и в победном поединке в Мадриде.

- И правильно сделали. Почему отказываться от той игры, которая приносит результат. Другой вопрос, что "Реал" дал возможность играть донетчанам в таком ключе, и они умело этим воспользовались.

- Видно, что "Реал" из поражения не сделал никаких выводов. Мы предполагали, что они не дадут "Шахтеру" свободных зон для быстрых контратак. Но именно за счет быстрого перехода из обороны в атаку, через большие пространства, "горняки" легко приближались к штрафной соперника и забивали голы.

- Особенно во втором тайме было видно, что выбегали и три в три, и четыре в четыре. Это стихия "Шахтера", у которого есть быстрые игроки, умеющие правильно распорядится мячом. Когда забивали первый гол, опять же после быстрой атаки, повезло, что между центральными защитниками случилось недопонимание, не разобрались, позволив Дентиньо реализовать момент. А второй гол - это классическая контратака, показавшая своевременное переключение из одной фазы в другую. И как я сказал выше, именно решающим элементом в игре оказалось реализация моментов.

- Победа - это только заслуга "Шахтера". Но видно, что "Реал" находится в игровом кризисе, и сейчас "Королевский клуб" трудно назвать уже грандом.

- Да, казалось, что они постепенно выходят из сложной ситуации, но не все так легко и просто дается. В чемпионате Испании играют не убедительно, а "Шахтер" двумя победами подтвердил, что они находятся на стадии кризиса. Это "горняки" заставили своей игрой выглядеть их не так ярко. Понятно, что в "Реале" собраны хорошие футболисты, но даже им нелегко с этим справиться. Пока нет результата, и мадридцы находятся в похожей ситуации с "Шахтером". Но главное в футболе сделать вовремя правильные выводы из неудач, проанализировать ошибки, чтобы не допускать их вновь. "Шахтер" с этим справился, и это мы увидели в матче с "Реалом". Команда выложилась на поле на все сто процентов, и была вознаграждена за это! "Шахтер" можно поздравить с победой, шансы на выход в плей-офф увеличиваются, остался последний финальный бой. До матча с "Реалом" было не очень хорошее настроение, больше смотрели вниз, а сейчас "горняки" смотрят вверх турнирной таблицы и идут к реальной цели.

Добавим, что после пяти туров у "Реала" и "Шахтера" по семь очков, но горняки опережают мадридцев по дополнительным показателям. Перед последним туром ситуация в группе В такова, что любая команда может как оказаться первой, так и упасть на последнее место.