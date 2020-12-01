Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

Шахтер в Киеве сыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.

Ну а на 82-й минуте, также после контратаки, Соломон в стиле Коноплянки, протянув по флангу с центра поля, оформил победу. 2:0 - Шахтер остается в борьбе за 1/8 финала.

Шахтер – Реал 2:0

Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)

Обзор матча:

Гол Дентиньо:

Гол Соломона: