Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Шахтер в Киеве сыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом.
Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.
После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.
Ну а на 82-й минуте, также после контратаки, Соломон в стиле Коноплянки, протянув по флангу с центра поля, оформил победу. 2:0 - Шахтер остается в борьбе за 1/8 финала.
Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)
Обзор матча:
Гол Дентиньо:
Гол Соломона:
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