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Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(12 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Шахтер в Киеве сыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Реалом.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.

Ну а на 82-й минуте, также после контратаки, Соломон в стиле Коноплянки, протянув по флангу с центра поля, оформил победу. 2:0 - Шахтер остается в борьбе за 1/8 финала.

Шахтер – Реал 2:0

Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)

Обзор матча:

Гол Дентиньо:

Гол Соломона:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (33)
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Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:46
Вся надежда на ИНТЕР !!!! Украина будет болеть за миланцев...!!!
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0
-1
avatar
DMiT75 (Донецк)
01.12.2020 в 22:42
Обращение к редакции сайта - ну замените вы уже этот неуклюжий, тяжеленный, тормознутый плеер. Невозможно же смотреть нормально.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.12.2020 в 22:26
Молодцы конечно но все будет решаться в Милане
Ответить
+1
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2020 в 22:21
Шахтёр с победой!
Ответить
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
01.12.2020 в 22:20
Я не верил в Шахтер. Чуваки, и звините, снимаю шляпу... З.Ы. Конечно тут большая заслуга расслабленого Реала, но тем не менее, Шахтер этим воспользовался - значит молодцы.
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+1
-1
Piter (Полтава)
01.12.2020 в 22:08
Фідель Кастро - форевер! Шахтьйор - дзе бест! Інтер параша - пабєда буде наша! Яка азіатська хитрість, праграти німцям 10:0 щоб усипіть реал! Якщо праграєм у адній восьмій камусь то можемо виграти лігу чемпійонів. Наші хлопці знову мають шанс!!!
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+1
-1
gavrik (Сумы)
01.12.2020 в 22:00
Боруссия М Интер, для нас самый приемлемый результат это ничья. Интер тогда будет немотивированый, если его выиграть, а Реал выиграет Боруссию, тогда мы выходим с первого места
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+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
01.12.2020 в 21:57
Эх, одна ничья с немцами - и насколько было бы сейчас проще...
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+1
-1
schabay (Краснодон)
01.12.2020 в 22:15
НЕ надо искать лёгких путей...
Ответить
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
01.12.2020 в 22:21
Ну да, надо наделать себе проблем, чтобы их потом героически преодолевать
0
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 21:56
Неожиданно...
Ответить
0
-2
leobmw3 (Киев)
01.12.2020 в 21:56
молодцы , почему в чемпионате так не играть?
Ответить
+2
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
01.12.2020 в 23:25
почему в чемпионате ты либо накуренный, либо подбуханный пишешь комменты?
Ответить
0
0
Игорь-К (Днепропетровск)
01.12.2020 в 21:54
Ну, дают! Поздравляю! Друг пишет, что когда Соломон забил, весь Израиль на уши стал! Какой Ахметов ему теперь ценник выставит?))
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:50
Соломон со своей половины поля прошёл!!!!
Ответить
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 21:49
Молодцы, кроты.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:48
Потому что Коваленко! Если он играет, то это кул!!!!! И пусть все критики отсо..ут!
Ответить
+3
-2
att119 (Луцьк)
01.12.2020 в 21:44
Виходить якщо Борусія сьогодні не виграє в Інтера то в Шахтаря навіть на перше місце залишаються шанси?
Ответить
0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:47
нужно чтобы Интер проиграл, и спокойно играть последний тур
Ответить
+3
-2
ГенриВол (Волочиськ)
01.12.2020 в 21:54
В таких розкладах можна і на останьому бути
Ответить
0
0
aleks68
01.12.2020 в 21:43
"прогнозисты"занюханные -бокасса,петух просто квашин и прочая шалупонь.гавкайте дальше или лучше удавитесь с горя
Ответить
+7
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.12.2020 в 21:56
Не вспоминай этих уродов провокаторов в столь радостный час!
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:38
Збежал сепар с Даунецка ...??? Это же тебя изнасиловали чечены в 14 году ???
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:40
Что старое пед рило, правда твои лупатые глаза колет ??? Гамадрил заднеприводный, тебе лет (под сра ку дед) а ты вылез на осла и шашкой машешь... Слезай и делом займись, бросай бухать,устройся на работу...Стране нужны ассенизаторы, ты пдходишь ...100%...
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
01.12.2020 в 21:40
Урааааа! Браво Шахтёр!
Ответить
+5
-2
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:38
Бокасса, сегодня снова траур? Ну ты держись.
Ответить
+9
-3
schabay (Краснодон)
01.12.2020 в 21:57
Последний мизинец на ноге доедает...
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:42
Ты смотри,мальчик в трусиках, поймаем -- горе тебе будет....
0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
01.12.2020 в 21:34
РЕАЛьно перший матч нічого КК не навчив Чи то рівень сучасного Реалу... нема пенальті то і результату НЕМА
Ответить
+3
-2
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:25
Шахтер - карнавал. Можно ожидать что угодно. Шахтерофобы - валерьянку пьете?
Ответить
+7
-2
aleks68
01.12.2020 в 21:23
бокасса-тупая жертва аборта
Ответить
+7
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:48
Обещал после матча рассказать!
Ответить
+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:43
Что старое пед рило, правда твои лупатые глаза колет ??? Гамадрил заднеприводный, тебе лет (под сра ку дед) а ты вылез на осла и шашкой машешь... Слезай и делом займись, бросай бухать,устройся на работу...Стране нужны ассенизаторы, ты пдходишь ...100%...
Ответить
0
-2


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