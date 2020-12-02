На нереальной глубине. Акценты зрителя на игре Шахтера с Реалом

Эта группа ЛЧ должна запомниться нам анормальностью результатов. После того как "Шахтер", казалось бы, щелбанами убирает с шахматной доски "Боруссия" (заметьте, выигравшая только у него!), унижает и уничтожает команду Каштру, та, как ни в чем не бывало, отряхнувшись, второй раз обыгрывает фаворита. Причем, с еще более убедительным счетом, чем в Мадриде.

Уже побывавший однажды в шахте "Реал" опустили еще глубже. На поистине нереальную глубину. И тот, кто видел оба матча (смотрел, а не поглядывал на экран), не назовет эти два фиаско совпадением. И самое смешное, что при этом у команды Зидана есть все шансы выиграть группу, тогда как у нас – остаться у разбитого корыта.

Звездный коуч "Реала" в лыжной шапочке чем-то напомнил мне в профиль черепаху. А его команда убедительно исполняла ее на фоне "Боруссии" в предыдущих матчах "Шахтера". Но если замыкающий группу "Интер" одолел гладбахцев на выезде, то почему бы "Реалу" не сделать это дома? Тогда как мы едва отскочили от "Интера" в Киеве…

На сей раз, мы увидели действо среднего качества с достаточно ярким вторым таймом. Думаю, средний уровень ЛЧ, туда-сюда, был соблюден.

Жирная точка в игре и длинная палочка над ней были поставлены на 82-й минуте, когда Соломон забил второй мяч. После этого можно было говорить о том, что "Реал" проиграл. До этого у него было два-три шанса отыграться.

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Интересно, что мадридцы вновь очевидно не "наиграли" на победу. Скорее, на мой взгляд и по моим подсчетам, закономернее смотрелись бы цифры 1:1. Счет "убойных" моментов равен, а шанс Варана свел на нет удачно выбранной позицией Трубин. Три же полумомента "Реала" оставим за скобками.

"Шахтеру" помогала Фортуна. Мы могли бы проигрывать уже на 5-й минуте, когда Асенсио пробил в стойку ворот. А на 57-й, когда Дентиньо открыл счет, мяч удобно отскочил к нему рикошетом от того же Варана.

Что касается Асенсио, то он стал живым символом нереализации "Реала". Кроме вышеназванной штанги, были еще лучший из сэйвов Трубина в середине первого тайма и промах – за две минуты до судьбоносного гола Соломона.

Не удивляет, что самой заметной фигурой в "Шахтере" стал вратарь. Трубин отыграл не столько ярко, сколько надежно. Три из четырех его сэйвов были неброскими, но важными.

В очередной раз сыграли джокеры Каштру. Хотя тот же Дентиньо стал вынужденной и преждевременной заменой Мораесу, но тем более приятно. Ну а связка Майкон – Соломон сработала просто классически.

Стоит выделить юный тандем центрбеков Бондарь – Витао (последний вообще дебютировал). Это можно было бы сделать, даже не видя игры, а лишь зная ее счет и составы.

Отрадно, что нет нужды говорить о судействе. "И никакой ВАР не понадобился, когда люди играть умеют!" - "авторитетно" заключила моя жена. Знаете, а отчасти она где-то права. В целом же, после просмотра последнего тура УПЛ, в этот раз глаз отдыхал на игре в футбол, как никогда.

Что вам сказать? "Шахтер" доказал, что его победа в Мадриде не была случайностью. Сегодня он способен выигрывать у "Реала" в разных составах, без скидки на недооценку соперника – напротив, в ситуации, когда тому нужны очки. И шерифу фиолетовы "королевские" проблемы – ему бы за своими уследить. Короче, этого конкурента проехали.

Хоть и странно, согласитесь, что именно он стал нашим конкурентом. Как и тот же "Интер", что безрадостно маячит впереди. О "Боруссии" ни слова…

Я вот что хотел сказать напоследок. А, прежде чем клеймить и бичевать, давайте-ка вспомним о том, что "Шахтеру" (как, кстати, и "Интеру", но там потенциал помощнее будет) приходится играть в непривычно жестком графике еще с августа. И да, те плей-офф Лиги Европы ему аукаются до сих пор. Не говоря о долгом выходе из психологической ямы и проделках пандемии.

Команда Каштру стала заложником неслыханного доселе эксперимента. Вон, наставники топ-клубов ноют то и дело: мол, заездили футболистов. Так ведь не каждый из них еще и играл в том августе. А мы хотим все и сразу.

Как бы ни закончилась эта еврокампания "Шахтера", зачет уже сдан. Потому что второй результат в истории клуба (без Луческу!) перевесит погром в полуфинале ЛЕ. А победы над "Реалом" и сам факт борьбы до последнего за победу в такой группе, как по мне, важнее итогового результата. Даже если опять заедем "Интеру" по полной.

Думаю, в клубе сейчас ждут-не дождутся зимней паузы. Чтобы постепенно вернуться в нормальный размеренный ритм жизни. А уж в таких условиях у команды Каштру, закалившейся в этом сумасшедшем сезоне, будут вполне недурственные перспективы. И пусть пробуксовка в чемпионате Украины никого не обманывает. Рано, рано вы его списали, ребята!

И все же будет очень жаль, если весной "Шахтеру" придется сосредоточиться исключительно на внутреннем фронте. А это, увы, видится наиболее реальным вариантом развязки в группе. От слова "Реал". А также от слова "Интер". Что может быть хуже загнанного в угол фаворита? Только два загнанных в угол фаворита.