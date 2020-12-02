Лига Чемпионов
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Разыграли путевку в ЛЕ. Краснодар - Ренн 1:0. Видео гола и обзор матча
Все решил один забитый
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Краснодар" принимал "Ренн". Команды в очном матче разыгрывали третье место в группе.
Сама игра получилась достаточно равной, а судьбу путевки в ЛЕ решил точный удар Берга в середине второго тайма. Российский клуб сыграет в Лиге Европы, а то время как французы выше четвертого места не поднимутся.
"Краснодар" - "Ренн" 1:0
Гол: Берг 71
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