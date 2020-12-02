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Разыграли путевку в ЛЕ. Краснодар - Ренн 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
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Все решил один забитый

Разыграли путевку в ЛЕ. Краснодар - Ренн 1:0. Видео гола и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Краснодар" принимал "Ренн". Команды в очном матче разыгрывали третье место в группе.

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Сама игра получилась достаточно равной, а судьбу путевки в ЛЕ решил точный удар Берга в середине второго тайма. Российский клуб сыграет в Лиге Европы, а то время как французы выше четвертого места не поднимутся.

"Краснодар" - "Ренн" 1:0
Гол: Берг 71

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В статье: Ренн "Краснодар"
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