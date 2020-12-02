ЛЧ. Ференцварош - Барселона 0:3. Одни игрались, другие мучились

Мирча Луческу говорил, что его финал в этой группе Лиги чемпионов – не сегодня. То же говорил и Сергей Ребров, отмечая, что решающим будет следующий матч. Однако еще раньше украинский тренер обещал, что его "Ференцварош" самоотверженно будет бороться в каждом поединке. И до сих пор слова Реброва сбывались. Даже проиграв "Барсе" 1:5 на "Камп Ноу", венгры огрызались и заставляли Кумана нервничать. И в целом сохранили лицо.

Но сегодня борьбы не было. Конечно, футболисты "Ференцвароша" старались, но визуально избиение, совершенное "Барсой" венграм, выглядело как прогулка для испанской команды. 1:9 по ударам по воротам, 0:4 - по попаданиям в створ, 0:3 – по голам, 37 на 63 – по процентам владения мячом. В первом тайме "Барса" умудрилась даже выиграть больше единоборств, верховых мячей, а также значительно качественнее играть в отборе. "Ференцварош" был слишком мягкотелым – и это приговор против такого соперника.

Гол назревал сразу, как только на будапештском стадионе прозвучал стартовый свисток. Первый момент каталонцев потерял Брайтвайт, второй был нивелирован офсайдом (Альба был на ударной позиции). А вот третий уже принес дивиденды. Дембеле и Альба на правом фланге обыгрались несколькими передачами, Альба получил возможность прострелить и сделал это безупречно. Гризманну хватило легкого прикосновения к мячу с не самой удобной позиции – и 1:0.

"Ференцварош" проигрывал все, что только можно. "Барса", в свою очередь, очень рационально распоряжалась возможностями. Второй гол был забит с третьего удара по воротам – после прострела Дембеле ближний бой выиграл Мартин Брайтвайт.

А уже через восемь минут датчанин отблагодарил француза за эту передачу. Опередив на скорости Фримпонга, Брайтвайт был сбит защитником "Фради". Пенальти четко исполнил Дембеле – 3:0.

Уже даже не будем вспоминать об ударах Пьянича, Гризманна, Тринкао и того же Брайтвайта – и без того болельщикам "Ференцвароша" больно. Удар Сигера и попытка Нгуэна, нивелирована офсайдом – это такие крохи, что к ране не приложишь.

Во втором тайме уже было легче – по крайней мере, в первой части, когда "Барса" откровенно сбавила обороты и была не против немного поиграть без мяча. И даже защищалась с удовольствием. Хотя полноценной защитой это назвать нельзя, ведь мяч практически не доходил до Нету. Лаидуни пробил в створ, а затем – Батурина. Это был самый острый момент "Фради".

Оживил игру Игорь Харатин, который вышел на замену на 81-й минуте. Нгуэн, Сигер, Исаел, Мак – все попали в статистику как авторы ударов, но это уже было при ослаблении тисков от соперника.

Да и "Барса", если откровенно, должна была забивать более трех. Отдохнув 15-20 минут после перерыва, каталонцы вновь навели свой прицел на мишень. Дембеле с острого угла пробил в сетку с внешней стороны, затем француз еще раз ошибся и еще раз попал в створ, но не мимо вратаря. Чудом не забил Тринкао после передачи неутомимого Дембеле. Хотя и без этого "Ференцварош" подходит к матчу с "Динамо" с худшей разнице забитых-пропущенных.

Это означает, что в Киеве венгров устроит любая победа, или ничья, начиная со счета 3:3 и выше. Трудно что-то спрогнозировать ...

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 5-й тур

Будапешт. "Пушкаш Арена". 02.12.2020

Арбитр в поле - Алексей Кульбаков (Беларусь)

"Ференцварош" - "Барселона" 0:3

Голы: Гризманн 14, Мартин Брайтвайт 20, Усман Дембеле 28 (пен.)

"Ференцварош": Дибуш - Хайстер (Ловренчич 64), Двали, Фримпонг, Блажич, Ботка - Узуни (Батурина 71), Сомалиу (Харатин 81), Сигер (Лаидуни 64), Исаел - Нгуэн (Мак 71)

"Барселона": Нету - Дест, Мингеса, Лангле (Аленья 65), Альба (Фирпо 46) - Пьянич, Бускетс (Де Йонг 46) - Тринкао, Гризманн (Пуч 65), Дембеле - Брайтвайт (Конрад 80)

Предупреждения: Сигер 28 - Бускетс 30 Гризманн 53, Тринкао 70