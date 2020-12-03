Федерико Кьеза о победе над Динамо: Это был мой первый гол за Ювентус!

Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза признался, что очень рад забитому голу в ворота киевского " Динамо " в матче Лиги чемпионов (3:0).

Это мой первый гол за "Ювентус"! Но еще больше я рад достижению команды. Мы очень хотели хорошо сыграть.

Теперь мы должны хорошо сыграть в Барселоне, но для начала нужно сфокусироваться на дерби с "Торино". Мы движемся от матча к матчу, - цитирует игрока сайт УЕФА.