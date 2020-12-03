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Федерико Кьеза о победе над Динамо: Это был мой первый гол за Ювентус!

Лига Чемпионов
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На очереди - Барселона

Федерико Кьеза о победе над Динамо: Это был мой первый гол за Ювентус!
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Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза признался, что очень рад забитому голу в ворота киевского "Динамо" в матче Лиги чемпионов (3:0).

Это мой первый гол за "Ювентус"! Но еще больше я рад достижению команды. Мы очень хотели хорошо сыграть.

Теперь мы должны хорошо сыграть в Барселоне, но для начала нужно сфокусироваться на дерби с "Торино". Мы движемся от матча к матчу, - цитирует игрока сайт УЕФА.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) Федерико Кьеза
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