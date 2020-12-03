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Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои

Лига Чемпионов
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Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои
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Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал в беседе с ТК Футбол об итогах матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" в Турине (0:3).

Мистер сказал выйти на этот матч без давления, потому что и правда, - с "Ференцварошем" будет финал. Сказал сыграть в свой футбол, показать лучшие качества. Но у нас это не удалось.

Нужно смотреть, как выглядела команда, как играли. Тренер сказал, что два мяча - мои. Я посмотрю - сделаю выводы и буду исправлять это.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Футбол News

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