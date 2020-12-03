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"Я пришел в ПСЖ не для того, чтобы играть в Лиге Европы". Неймар – о перспективах плей-офф ЛЧ
Прямо как Златан – по четвергам не играет
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал шансы своей команды после матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:1). Цитирует бразильца Get French Football News со ссылкой на Eleven Sports PT.
"Я пришел в "Пари Сен-Жермен" не для того, чтобы играть в Лиге Европы".
Neymar to Eleven Sports PT: "I didn't come to PSG to play in the Europa League."— Get French Football News (@GFFN) December 2, 2020
После 5 туров у "МЮ", "ПСЖ" и "РБ Лейпциг" – по 9 зачетных пунктов. В 6-м туре подопечные Томаса Тухеля встретятся с аутсайдером группы H "Истанбул Башакшехир". Поединок будет сыгран 8 декабря в столице Франции.
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