"Я пришел в ПСЖ не для того, чтобы играть в Лиге Европы". Неймар – о перспективах плей-офф ЛЧ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал шансы своей команды после матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:1). Цитирует бразильца Get French Football News со ссылкой на Eleven Sports PT.

Neymar to Eleven Sports PT: "I didn't come to PSG to play in the Europa League."