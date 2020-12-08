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Ребров: Я уважаю Луческу. Вижу, как изменилось Динамо с его приходом

Лига Чемпионов
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Сегодня финал для обеих команд

Ребров: Я уважаю Луческу. Вижу, как изменилось Динамо с его приходом
Новина українською

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура ЛЧ с "Динамо".

"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в киевском "Динамо". Все отмечают его работу. Вижу как изменилась команда. Но повторюсь, что я не играю против Луческу и он не играет против меня. Будет очень интересная игра", - сказал Ребров.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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