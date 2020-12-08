Ребров: Я уважаю Луческу. Вижу, как изменилось Динамо с его приходом

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура ЛЧ с "Динамо".

"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в киевском "Динамо". Все отмечают его работу. Вижу как изменилась команда. Но повторюсь, что я не играю против Луческу и он не играет против меня. Будет очень интересная игра", - сказал Ребров.