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Ребров: Я уважаю Луческу. Вижу, как изменилось Динамо с его приходом
Сегодня финал для обеих команд
Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура
"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в киевском "Динамо". Все отмечают его работу. Вижу как изменилась команда. Но повторюсь, что я не играю против Луческу и он не играет против меня. Будет очень интересная игра", - сказал Ребров.
Напомним, что поединок "Динамо" – "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проедет
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