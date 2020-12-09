Антигерой футбольного дня. Себастьян Колческу

Наверное, вы уже все прочитали, что произошло вчера вечером в Париже и почему "ПСЖ" и "Башакшехир" не захотели возвращаться на поле.

Для тех, кто в танке - четвертый арбитр из бригады румына Овидиу Хацегана Себастьян Колческу, реагируя на протесты помощника тренера турок Пьера Вебо, назвал его "черным". Когда тот вспылил, Хацеган попытался потушить ситуацию красными карточками, но лишь разъярил футболистов.

Наставник "Башакшехира" сперва требовал извинений от Колческу, а когда их не дождался, увел команду в раздевалку, откуда она больше не вышла.

После полутора часов неловкого молчания УЕФА постановил доиграть матч в среду, 9 декабря, с новой судейской бригадой. На этом пункте дополнительно настаивали и "ПСЖ", и "Башакшехир".

Сказать, что соцсети после этого бурлили - ничего не сказать. Помимо Мбаппе, Кимпембе и других непосредственных участников матча Вебо поддержали Джибриль Сиссе, Рио Фердинанд, Нури Шахин, Эмерик Лапорт и еще десятки знаменитых футболистов. В одной только Франции за Вебо вступились "Лион", "Лилль", "Дижон", "Ренн" и много других клубов. Отсюда следует одно - замять ситуацию не получится.

Очевидно, что судейская карьера Колческу - по крайней мере, международная, на этом закончилась. Быть может, в румынской глубинке ему еще разрешат судить, да и то не факт. Возможны последствия также для всей бригады Овидиу Хацегана, хотя здесь точно будет детальный разбор.

И, конечно же, это все правильно. То, что позволил себе Колческу, является нормой только в отсталом обществе. В цивилизованных странах в 21 веке не принято обращаться к людям: "Эй, черный!", "Эй, узкоглазый!" и далее по списку. У всех нас есть имена, и уж точно имя Пьера Вебо более заслуженное, чем самого Колческу. За спиной у камерунца под 300 матчей в чемпионате Испании и немногим меньше в Турции, а еще 4 Кубка Африканских Наций.

Разумеется, конъюнктура сейчас на руку Вебо - как-никак, эпоха, BLM и все такое. Не менее очевидно то, что защитники чьих-то прав регулярно перегибают палку, силясь найти иголку в стоге сена. Но спросите себя, как бы вы отреагировали на обращение от африканца: "Эй, белый!" Не очень-то дружелюбно, верно? Чтобы понять кого-то надо просто поставить себя на его место.

Demba Ba yargı dağıtıyor!



“Beyaz birine ‘beyaz insan’ demiyorsunuz, peki neden siyah birine ‘siyah insan’ diyorsunuz?”



Seninleyiz #Webo! #Notoracism pic.twitter.com/QeRC9iRQ4R — Zeynep Yıldız (@zyildiz_) December 8, 2020

Очевидно, что это требует гораздо большей смелости, чем написать какую-то чепуху в комментариях, мол, что себе позволяют эти африканцы, это все Америка придумала, либерасты, геи кругом и все такое прочее. Особенно нелепо подобные комментарии смотрятся от пользователей, сочащихся антироссийской риторикой. Ребята, вы даже не представляете, как сейчас близки к вашим ненавидимым северным соседям с их скрепами. И как непомерно далеки от цивилизованного Запада, с которым мы вроде как намерены интегрироваться.

Европа в философском смысле давно вышла из своих географических координат. Прежде всего, это набор определенных ценностей, которые важно усвоить и придерживаться. Это можно делать в Украине, а можно во Франции, не суть важно. Главное, как и всегда, внутри, а не извне.

Себастьян Колческу живет в ЕС, но он не европеец. Это главный итог сегодняшнего вечера. А жаль, хотелось бы порадоваться футболу на поле, а не разочароваться в арбитре за его пределами.