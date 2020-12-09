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Антигерой футбольного дня. Себастьян Колческу

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Человек, сорвавший матч Лиги чемпионов

Антигерой футбольного дня. Себастьян Колческу
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, вы уже все прочитали, что произошло вчера вечером в Париже и почему "ПСЖ" и "Башакшехир" не захотели возвращаться на поле.

Для тех, кто в танке - четвертый арбитр из бригады румына Овидиу Хацегана Себастьян Колческу, реагируя на протесты помощника тренера турок Пьера Вебо, назвал его "черным". Когда тот вспылил, Хацеган попытался потушить ситуацию красными карточками, но лишь разъярил футболистов.

Наставник "Башакшехира" сперва требовал извинений от Колческу, а когда их не дождался, увел команду в раздевалку, откуда она больше не вышла.

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После полутора часов неловкого молчания УЕФА постановил доиграть матч в среду, 9 декабря, с новой судейской бригадой. На этом пункте дополнительно настаивали и "ПСЖ", и "Башакшехир".

Сказать, что соцсети после этого бурлили - ничего не сказать. Помимо Мбаппе, Кимпембе и других непосредственных участников матча Вебо поддержали Джибриль Сиссе, Рио Фердинанд, Нури Шахин, Эмерик Лапорт и еще десятки знаменитых футболистов. В одной только Франции за Вебо вступились "Лион", "Лилль", "Дижон", "Ренн" и много других клубов. Отсюда следует одно - замять ситуацию не получится.

Очевидно, что судейская карьера Колческу - по крайней мере, международная, на этом закончилась. Быть может, в румынской глубинке ему еще разрешат судить, да и то не факт. Возможны последствия также для всей бригады Овидиу Хацегана, хотя здесь точно будет детальный разбор.

И, конечно же, это все правильно. То, что позволил себе Колческу, является нормой только в отсталом обществе. В цивилизованных странах в 21 веке не принято обращаться к людям: "Эй, черный!", "Эй, узкоглазый!" и далее по списку. У всех нас есть имена, и уж точно имя Пьера Вебо более заслуженное, чем самого Колческу. За спиной у камерунца под 300 матчей в чемпионате Испании и немногим меньше в Турции, а еще 4 Кубка Африканских Наций.

Разумеется, конъюнктура сейчас на руку Вебо - как-никак, эпоха, BLM и все такое. Не менее очевидно то, что защитники чьих-то прав регулярно перегибают палку, силясь найти иголку в стоге сена. Но спросите себя, как бы вы отреагировали на обращение от африканца: "Эй, белый!" Не очень-то дружелюбно, верно? Чтобы понять кого-то надо просто поставить себя на его место.

Очевидно, что это требует гораздо большей смелости, чем написать какую-то чепуху в комментариях, мол, что себе позволяют эти африканцы, это все Америка придумала, либерасты, геи кругом и все такое прочее. Особенно нелепо подобные комментарии смотрятся от пользователей, сочащихся антироссийской риторикой. Ребята, вы даже не представляете, как сейчас близки к вашим ненавидимым северным соседям с их скрепами. И как непомерно далеки от цивилизованного Запада, с которым мы вроде как намерены интегрироваться.

Европа в философском смысле давно вышла из своих географических координат. Прежде всего, это набор определенных ценностей, которые важно усвоить и придерживаться. Это можно делать в Украине, а можно во Франции, не суть важно. Главное, как и всегда, внутри, а не извне.

Себастьян Колческу живет в ЕС, но он не европеец. Это главный итог сегодняшнего вечера. А жаль, хотелось бы порадоваться футболу на поле, а не разочароваться в арбитре за его пределами.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Овидиу Хацеган герой футбольного дня Башакшехир Себастьян Колческу
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Комментарии (15)
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Hauzer
09.12.2020 в 09:59
Автор сего опуса ,видимо,cтатью писал стоя на одном колене!!!
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+2
0
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El_Matador_73 (Одесса)
09.12.2020 в 09:56
Автор ты в себе? Если черное называть черным - где здесь расизм? И да, если негр назовет меня белым - я нормально отреагирую. Потому что, это нормально, называть вещи своими именами.
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+1
-1
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 10:03
Нет
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 09:51
Спеціально подивився як румунською буде "чоловік з чорною шкірою" - "om cu pielea neagră". Судячи з усього, темношкірий хлопець відреагував або на румунське слово або ж на англійське "black" - що не є расизмом. Расизм - це дискримінація за расовою ознакою. Якщо його просто назвали чорним то це не дискримінація. А якщо йому впаяли червону картку тому що він чорний - тоді так, це расизм.
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0
0
Динамист (Киев)
09.12.2020 в 09:44
Как по мне, к футболу не должно иметь никакого отношения данная ситуация.Значит пусть само УЕФа,ФИФА вводит правила за такие высказывания футболиста,тренера,судью,болельщика выводят с поля,дисквалифицируют,штрафуют но матч должен состояться.Ну реально там мужики или где?В том то и начинается проблема,что уже с этими высказываниями перегибают палку.В метро в любой точке мира такое скажи,поматерятся и разойдутся, а здесь матч отменили,все высказывают свою поддержку прям умер кто то.Мораль моралью футбол футболом.Не зря столько лет фраза: "Футбол должен состояться при любой погоде"несет в себе не только метеоролическую составляющую.
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
09.12.2020 в 09:40
"но он не европеец" Я так понял что уважаемый автор считает настоящими европейцами только тех кто вылизывает Д"упы неграм? тогда я пожелаю ему переехать в Европу и жить в квартале населённом неграми и муслимами.
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 09:38
"Чому ви говорите цей чорний хлопець проте не говорите - цей білий" - чоловік на відео розумний, як банка зеленого горшку. Білий, розмовляючи з білим - не буде називати когось білим. А от темношкірі полюбляють один одного ні...ром називати. Взагалі, поки не оприлюднені аудіо записи перемовин арбітрів, а в судді був мікрофон і очевидно все пишеться, допоки ця ситуація не до кінця зрозуміла.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:35
Можна захоплювати чужі теритрії, вбивати сотні тисяч людей, застосовувати хімічну зброю проти мирного населення, і - нічєво - спортвнєпалітікі, а цей румун випадково назвав негра негром, і понеслося.
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+2
0
skopa (Харьков)
09.12.2020 в 09:29
Отныне к представителю высшей негроидной расы нужно обращаться просто "снежок"- и никаких проблем..А вот как обратиться к гомениду от богоизбранного нАрида- вопрос..Лучше упасть на колени, на всякий случай....
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+4
-1
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K-Spirit (Киев)
09.12.2020 в 09:54
Нужно обращаться - афроснежок. Afrosnow
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 09:29
Я проти расизму і за справедливість. Тому чекаю на факти у вигляді відео, аудіо або ж свідчень великої кількості людей, не тільки з боку турецької команди. А поки - справа темна.
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+1
0
Даманский (Харьков)
09.12.2020 в 10:04
Справа темна - справа чорна - справа black - справа negro...
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0
0
storm_ua (Николаев)
09.12.2020 в 09:24
Где доказательства этим словам? Достаточно любому товарищу негру сказать что был расизм, и это как истина в последней инстанции. Недавно неймар мамой клялся что был расизм, оказалось что врал как собака..
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:36
Так гравці Башкашекіра підтверджують ці слова негра.
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0
-2
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 09:39
Вони зацікавлені особи. В арбітра є мікрофон, його писали - аудіо є.
+2
0


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