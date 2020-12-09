Витао получил травму в первом тайме матча с Интером. Вместо него вышел Хочолава

Защитник Шахтера Витао получил травму в матче 6-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Бразилец был вынужден покинуть поле уже на 36-й минуте поединка, вместо него вышел Давид Хочолава.

Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.

На тот момент счет в матче не был открыт – 0:0.