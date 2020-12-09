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Витао получил травму в первом тайме матча с Интером. Вместо него вышел Хочолава

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И снова проблемы у горняков

Витао получил травму в первом тайме матча с Интером. Вместо него вышел Хочолава
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Защитник Шахтера Витао получил травму в матче 6-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Бразилец был вынужден покинуть поле уже на 36-й минуте поединка, вместо него вышел Давид Хочолава.

Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.

На тот момент счет в матче не был открыт – 0:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава Витао
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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