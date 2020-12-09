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Витао получил травму в первом тайме матча с Интером. Вместо него вышел Хочолава
И снова проблемы у горняков
Защитник Шахтера Витао получил травму в матче 6-го тура
Бразилец был вынужден покинуть поле уже на 36-й минуте поединка, вместо него вышел Давид Хочолава.
Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.
На тот момент счет в матче не был открыт – 0:0.
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
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