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Неймар и расизм в центре внимания. ПСЖ - Истанбул Башакшехир 5:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир, Лига Чемпионов, 9 декабря 2020

Неймар и расизм в центре внимания. ПСЖ - Истанбул Башакшехир 5:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир. Игра растянулась на два дня из-за скандала с четвертым арбитром, который назвал тренера турецкой команды Negru. Во вторник игра остановилась на 20-й минуте, соответственно в среду продолжилась с 20-й, но уже с новой судейской бригадой. В итоге матч стал бенефисом Неймара, который оформил хет-трик. Особенно эффектным получился первый гол - бразилец обыграл оппонента, пробросив ему мяч между ног, а затем забил обводящим ударом. ПСЖ завершил групповой этап на первом месте в своем квартете.

Лига Чемпионов. Шестой тур. Группа Н
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир 5:1
Голы: Неймар (21, 38, 50), Мбаппе (42 пен, 62) - Топал (57)

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В статье: Неймар Истанбул ББ (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Башакшехир
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