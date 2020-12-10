Неймар и расизм в центре внимания. ПСЖ - Истанбул Башакшехир 5:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир. Игра растянулась на два дня из-за скандала с четвертым арбитром, который назвал тренера турецкой команды Negru. Во вторник игра остановилась на 20-й минуте, соответственно в среду продолжилась с 20-й, но уже с новой судейской бригадой. В итоге матч стал бенефисом Неймара, который оформил хет-трик. Особенно эффектным получился первый гол - бразилец обыграл оппонента, пробросив ему мяч между ног, а затем забил обводящим ударом. ПСЖ завершил групповой этап на первом месте в своем квартете.

Лига Чемпионов. Шестой тур. Группа Н

Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир 5:1

Голы: Неймар (21, 38, 50), Мбаппе (42 пен, 62) - Топал (57)