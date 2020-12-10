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Карьера в Интере под угрозой? Конте выиграл только 3 из 15 последних матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Антонио, что не так?

Карьера в Интере под угрозой? Конте выиграл только 3 из 15 последних матчей в Лиге чемпионов
Новина українською

Вчера, 9 декабря, миланский "Интер" сыграл в сухую ничью с донецким "Шахтером" в рамках 6-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира (0:0).

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Интересно, что алленаторе "нерадзурри" Антонио Конте выиграл только 3 ("Боруссия Д", пражская "Славия", "Боруссия М") из 15 последних матчей в Лиге чемпионов при 6 ничьих и 6 поражениях.

В целом, итальянский специалист, который ранее тренировал туринский "Ювентус" и лондонский "Челси", сыграл 34 матча в Лиге чемпионов в качестве главного тренера – 12 побед, 11 мировых и 11 поражений в рамках соревнования.

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В статье: Лига чемпионов Антонио Конте Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
10.12.2020 в 14:03
почему-то вспомилась басня Крылова "Квартет"
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