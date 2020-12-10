Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карьера в Интере под угрозой? Конте выиграл только 3 из 15 последних матчей в Лиге чемпионов
Антонио, что не так?
Вчера, 9 декабря, миланский "Интер" сыграл в сухую ничью с донецким "Шахтером" в рамках 6-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира (0:0).
Интересно, что алленаторе "нерадзурри" Антонио Конте выиграл только 3 ("Боруссия Д", пражская "Славия", "Боруссия М") из 15 последних матчей в Лиге чемпионов при 6 ничьих и 6 поражениях.
В целом, итальянский специалист, который ранее тренировал туринский "Ювентус" и лондонский "Челси", сыграл 34 матча в Лиге чемпионов в качестве главного тренера – 12 побед, 11 мировых и 11 поражений в рамках соревнования.
Популярное сейчас
- Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру
- После матча с Интером лазарет Шахтера пополнился двумя игроками
- Умер Паоло Росси. Он забивал в финале ЧМ и получал Золотой мяч
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Новости по теме
- 09:34 Зарубежные Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер
- 07:28 Зарубежные После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
- 01:37 Зарубежные Кризисный, но все равно первый Мадрид. Реал - Боруссия М 2:0. Обзор матча и видео голов