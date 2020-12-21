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Степаненко: Вышли из тяжелой группы Лиги чемпионов, сыграли достойно
Итоги лигочемпионовского похода горняков от Тараса Степаненко
Полузащитник "
- Обидно, что дважды обыграли "Реал", но не вышли в плей-офф?
– Понятно, что у нас были шансы пройти в ЛЧ, еще и с первого места, если бы забили "Интеру". Но могло случиться и наоборот, могли остаться ни с чем. Думаю, это хороший результат. Мы вышли из тяжелой группы, сыграли там достойно. Набрали 8 очков, проиграли только "Боруссии" по личным встречам. Считаю, эту еврокампанию можно занести в актив.
- Что не получилось против "Боруссии"?
– В первом матче ребята где-то на эмоциях, много молодых игроков было, физическая усталость, много эмоций отдали против "Реала" и "Интера". В ответном матче пропустили с пенальти и после трех стандартов. Футбол – всегда игра момента.
Когда команда дома забивает два быстрых мяча, потом тяжело что-то сделать. У них есть уверенность, они играют дома. Но мы вынесли из этого уроки и обыграли дома "Реал".
Мы сыграли вничью – у всех хорошее настроение. Пропустили и проиграли – уже у всех плохое.
Понятно, что мы хотим занимать первое место в УПЛ. Мы для этого работаем. У нас есть задача – стать чемпионами. Мы потеряли много очков в начале сезона. Прекрасно понимаю, с чем это связано. Будем догонять, работать. Для нас сейчас каждый матч очень важный. Все работают, чтобы набирать очки, догонять и обгонять "Динамо".
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