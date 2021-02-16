Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Матч Шахтер - Маккаби может состояться со зрителями
Данный вопрос сейчас обсуждается
8-го февраля состоятся первые матчи
Команда Мирчи Луческу проведет поединок на "Олимпийском" без зрителей.
Но в то же время, по информации Meta-ratings, впервые украинские болельщики на трибунах в новом году могут появиться на ответном матче "Шахтер" - "Маккаби", который состоится 25 февраля.
Сейчас данный вопрос обсуждается, и состоится ли допуск болельщиков на трибуны станет известно в самые ближайшие дни.
Популярное сейчас
- Вспышка COVID-19. Брюгге летит на игру с Динамо без тренера и лидера полузащиты
- Яремчук после своего хет-трика: Приближается Евро, я очень его жду
- Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
- Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО