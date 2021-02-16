СМИ: Матч Шахтер - Маккаби может состояться со зрителями

8-го февраля состоятся первые матчи Лиги Европы с участием "Динамо" и "Шахтера". Киевляне встретятся в Киеве с "Брюгге", а "горняки" сыграют с "Маккаби" в Израиле.

Команда Мирчи Луческу проведет поединок на "Олимпийском" без зрителей.

Но в то же время, по информации Meta-ratings, впервые украинские болельщики на трибунах в новом году могут появиться на ответном матче "Шахтер" - "Маккаби", который состоится 25 февраля.

Сейчас данный вопрос обсуждается, и состоится ли допуск болельщиков на трибуны станет известно в самые ближайшие дни.