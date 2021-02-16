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СМИ: Матч Шахтер - Маккаби может состояться со зрителями

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Данный вопрос сейчас обсуждается

СМИ: Матч Шахтер - Маккаби может состояться со зрителями

Новина українською

8-го февраля состоятся первые матчи Лиги Европы с участием "Динамо" и "Шахтера". Киевляне встретятся в Киеве с "Брюгге", а "горняки" сыграют с "Маккаби" в Израиле.

Команда Мирчи Луческу проведет поединок на "Олимпийском" без зрителей.

Но в то же время, по информации Meta-ratings, впервые украинские болельщики на трибунах в новом году могут появиться на ответном матче "Шахтер" - "Маккаби", который состоится 25 февраля.

Сейчас данный вопрос обсуждается, и состоится ли допуск болельщиков на трибуны станет известно в самые ближайшие дни.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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satellite (Харьков)
16.02.2021 в 17:24
Ну и что в этом плохого???Дай Бог!!!
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.02.2021 в 16:34
Хто би сумнівався, усі у нас то рівні, але деякі тваринки (підземні) рівніші.
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+1
-7
aleksandrdre (Краматорск)
16.02.2021 в 16:45
А не че так что ментовские шавки были ровнее других все время при союзе да и при грише в 90-х и в начале двухтысячных тоже .тогда все молчали и не мычали каким образом все выигрывалось. а сейчас вам убогим радиация в голову бьет?
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+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2021 в 17:20
придурок, по торговым центрам людей шляется больше, чем теоретически может быть на стаде (открытая территория) в такие морозы!
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+3
0


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