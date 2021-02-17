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Куман: Результат матча показал, что игроки ПСЖ намного сильнее нас

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он признает поражение

Куман: Результат матча показал, что игроки ПСЖ намного сильнее нас

Barca

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о поражении своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемипонов против "ПСЖ". Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

"Результат действительно отражает то, насколько превосходны были игроки "ПСЖ". Они были намного эффективнее нас. Первая половина была намного более сбалансированной, и при счете 1:0 Усмен имел шанс сделать счет 2:0. Во втором тайме у нас были проблемы в обороне, "ПСЖ" показал, что физически намного сильнее нас. Ничего не остается, кроме как признать, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что у них более цельная команда. Мы принимаем это. Но мы должны улучшить нашу игру. Мы знали, что такое может случиться, потому что мы играем против сильного соперника", - приводит слова Кумана на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция).




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Рональд Куман Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    УЕФА                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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