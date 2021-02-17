  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп - о победе над Лейпцигом: Многие ждали, что Ливерпуль оступится
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп - о победе над Лейпцигом: Многие ждали, что Ливерпуль оступится

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это только первый матч

Клопп - о победе над Лейпцигом: Многие ждали, что Ливерпуль оступится

фото - УЕФА

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над "Лейпцигом" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

"Это была тяжелая игра. Это только первый матч. Мы были очень хороши на протяжении двух лет, в этом году мы испытываем проблемы, и это нормально. Многие люди ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали. И я рад за них. У них были свои моменты, но я думаю, что результат был заслуженным.

Это была та игра, которую мы хотели, это была игра, в которой мы нуждались. "Лейпциг" может быть настоящим монстром. Они превосходят команды в Бундеслиге, они хороши во всем", - цитирует слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта на "Энфилде" в Ливерпуле.




                                                    

                                
Следите за нами:

                                

                                    

                                        Мы в Youtube
                                        Мы в Facebook
                                        Мы в Telegram
                                    

                                

                            

                            

                            

                                В статье:
                                Юрген Клопп Ливерпуль РБ Лейпциг                            

                                                

                        

                            

                                
Оцените этот материал:

                                                                

						
							
								
							
							
								
							
							
								
							
							
								
							
							
								
							
						
                                    
(1 голосов)

                                


                            

                            

                                
Поделиться с друзьями:

                                
                                    
    
                                        
    • 
                                        
    • 
                                    

                                

                                
                            

                            

                                                                    
Источник:

                                    УЕФА                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
Популярное сейчас

        
    


            

            

                                    

                                    

                
Новости по теме

                
            

                                   

                            

            



        

        Загрузка...
    

        


							
              
			
            
            



	
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.

    

        

            Комментарии (0)
        

    

            
Войдите, чтобы оставлять комментарии.            Войти
        

        


            








					

		

            




            




			

                

    
Новости Футбола

    
    

        Все новости
    


			

            

                
Лучшие букмекеры



    

        

        
Букмекер

        
Бонус

        

    

                            

                1
                
                
                                            3000 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                2
                
                
                                            2500 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                3
                
                
                                            3000 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                4
                
                
                                            2500 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

            

        Все букмекеры
    


            

            
			

                

    
Спорт - Главное

    
    

        Все новости
    


			

            

                

                        

        
В тренде

        
    

                

            

            

                



загрузка...