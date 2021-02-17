Клопп - о победе над Лейпцигом: Многие ждали, что Ливерпуль оступится

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над "Лейпцигом" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

"Это была тяжелая игра. Это только первый матч. Мы были очень хороши на протяжении двух лет, в этом году мы испытываем проблемы, и это нормально. Многие люди ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали. И я рад за них. У них были свои моменты, но я думаю, что результат был заслуженным.

Это была та игра, которую мы хотели, это была игра, в которой мы нуждались. "Лейпциг" может быть настоящим монстром. Они превосходят команды в Бундеслиге, они хороши во всем", - цитирует слова Клоппа официальный сайт УЕФА.