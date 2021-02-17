Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп - о победе над Лейпцигом: Многие ждали, что Ливерпуль оступится
Это только первый матч
фото - УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над "Лейпцигом" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.
"Это была тяжелая игра. Это только первый матч. Мы были очень хороши на протяжении двух лет, в этом году мы испытываем проблемы, и это нормально. Многие люди ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали. И я рад за них. У них были свои моменты, но я думаю, что результат был заслуженным.
Это была та игра, которую мы хотели, это была игра, в которой мы нуждались. "Лейпциг" может быть настоящим монстром. Они превосходят команды в Бундеслиге, они хороши во всем", - цитирует слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта на "Энфилде" в Ливерпуле.
Популярное сейчас
- Барселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов
- Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом
- Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
- Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО