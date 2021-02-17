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От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Твердо стоит на ногах?

От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ

Juan Arango

Новина українською

После поражения "Барселоны" от "Пари Сен-Жермен" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман светился от радости и смеялся вместе с хавбеком парижан Идриссой Гейе – они работали вместе в "Эвертоне". Напомним, каталонцы проиграли со счетом 1:4.

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Операторы выхватили Кумана объективами камер. Болельщики "Барселоны" устроили голландскому специалисту разнос в социальных сетях, особенно тренеру досталось в Твиттере:

"Серьезно, Куман улыбается после этого позора?"

"Оцените его оскал, я просто в шоке".

От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ - изображение 1
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В статье: Рональд Куман Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 10:56
Фломастеры на подоконнике.
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0
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
17.02.2021 в 10:49
Может это просто истерический смех?
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0
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Dardolis (Первомайск)
17.02.2021 в 10:30
Ему просто рассказали о Селезневе...И он вспомнил, что Месси все свои 4 гола в ЛЧ забил с пенальти) Понял насколько переплатил)
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.02.2021 в 10:28
ставка зашла!))
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.02.2021 в 10:23
Вони там в Барсі всі незповна в розумі. Як і барсонуті фанатики)))
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+1
-1
Shevchenko_7 (Kiev)
17.02.2021 в 10:21
меня тоже всбесил, хотя не болел за Барсу, но такое поведение заслуживает увольнения
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Siren05 (Мариуполь)
17.02.2021 в 11:06
Даже больше. Заслуживает денежного штрафа, а может и уголовного наказания :)
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