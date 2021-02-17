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От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
Твердо стоит на ногах?
Juan Arango
После поражения "Барселоны" от "Пари Сен-Жермен" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман светился от радости и смеялся вместе с хавбеком парижан Идриссой Гейе – они работали вместе в "Эвертоне". Напомним, каталонцы проиграли со счетом 1:4.
Операторы выхватили Кумана объективами камер. Болельщики "Барселоны" устроили голландскому специалисту разнос в социальных сетях, особенно тренеру досталось в Твиттере:
"Серьезно, Куман улыбается после этого позора?"
"Оцените его оскал, я просто в шоке".
Koeman getting destroyed in Argentina for this... pic.twitter.com/KYp2sxZH4g— Juan “Glad To Be Back” Arango (@JuanG_Arango) February 16, 2021
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