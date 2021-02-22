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Атлетико – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Атлетико – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси".

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Один из самых интересных матчей данной стадии Лиги чемпионов: обновленный "Атлетико", с новыми концепциями Симеоне, примет на нейтральном поле "Челси", но уже не Лэмпарда, а Тухеля. Томасу удалось встряхнуть "пенсионеров", однако хватит ли этого для успеха в поединке с крайне сильным оппонентом? Как Диего будет выкручиваться без лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Томас Тухель Челси (Лондон) Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
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