Атлетико – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси".

Читайте также Лидер обороны Атлетико рискует пропустить матч против Челси

Один из самых интересных матчей данной стадии Лиги чемпионов: обновленный "Атлетико", с новыми концепциями Симеоне, примет на нейтральном поле "Челси", но уже не Лэмпарда, а Тухеля. Томасу удалось встряхнуть "пенсионеров", однако хватит ли этого для успеха в поединке с крайне сильным оппонентом? Как Диего будет выкручиваться без лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.