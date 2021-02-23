Бавария уменьшила до минимума свою делегацию в Италии - даже среди руководства

Немецкая "Бавария" взяла в Италию всего 17 футболистов, хотя могла привести 23 игрока. Причина уменьшения состава - 4 случая коронавируса за четыре недели (Мартинес, Горецка, Мюллер, Павар). Руководство клуба опасается полного карантина команды, пишет Bild.

После положительного теста Бенжамен Павара в среду мюнхенцы ужесточили правила гигиены в команде.

Для дальнейшего уменьшения риска заражения в Италию вылетел и уменьшенный состав персонала "Баварии". Только тренерский штаб (в том числе Герман Герланд, который относится к группе риска) в полном составе работает в Италии.

По той же причине Ханс-Дитер Флик не взял в Италию молодых игроков.

Среди руководства клуба в Италию не полетели Ули Хенесс и второй вице-президент Вальтер Меннекес.