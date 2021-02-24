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Тухель: Атлетико страдал ввосьмером в своей штрафной, Челси сохранял давление и атаковал
Наставник доволен результатом команды
chelseafc.com
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Атлетико" (1:0) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы понимали, что соперник готов "страдать" ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача - вскрыть оборону "Атлетико" - одна из сложнейших.
Превосходный результат, чудесный гол. Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды - это основа для больших побед", - сказал Тухель в интервью BT Sport
Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта.
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