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Коке: Мы поедем в Лондон с мыслью о победе – если забьем на Стэмфорд Бридж 2 гола, то пройдем дальше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смелое заявление

Коке: Мы поедем в Лондон с мыслью о победе – если забьем на Стэмфорд Бридж 2 гола, то пройдем дальше

buaksib

Новина українською

Капитан мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (0:1). Цитирует игрока "матрасников" пресс-служба УЕФА.

"Мы поедем в Лондон с мыслью о победе, оправимся от поражения. Сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, но должны приспосабливаться к условиям. Если забьем в Лондоне два гола, то пройдем дальше".

"Непростой матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не реализовали моменты. Теперь надо думать только о победе в ответной игре. Сегодня казалось, что разница в классе команд совершенно незначительная, но все решил единственный потрясающий удар".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Коке Челси (Лондон)
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Источник:
UEFA

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