Коке: Мы поедем в Лондон с мыслью о победе – если забьем на Стэмфорд Бридж 2 гола, то пройдем дальше

Капитан мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (0:1). Цитирует игрока "матрасников" пресс-служба УЕФА.

"Мы поедем в Лондон с мыслью о победе, оправимся от поражения. Сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, но должны приспосабливаться к условиям. Если забьем в Лондоне два гола, то пройдем дальше".