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Коке: Мы поедем в Лондон с мыслью о победе – если забьем на Стэмфорд Бридж 2 гола, то пройдем дальше
Смелое заявление
buaksib
Капитан мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (0:1). Цитирует игрока "матрасников" пресс-служба УЕФА.
"Мы поедем в Лондон с мыслью о победе, оправимся от поражения. Сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, но должны приспосабливаться к условиям. Если забьем в Лондоне два гола, то пройдем дальше".
"Непростой матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не реализовали моменты. Теперь надо думать только о победе в ответной игре. Сегодня казалось, что разница в классе команд совершенно незначительная, но все решил единственный потрясающий удар".
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