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Шахтер – Маккаби. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
24tv
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/16 финала второго по значимости европейского турнира между донецким "Шахтером" и "Маккаби" из Тель-Авива.
Первый поединок закончился победой "горняков" с комфортным счетом 0:2. Теперь подопечные Каштру примут израильтян на арене в Киеве. Навяжут ли гости борьбу хозяевам? Забудет ли "Шахтер" про результат первой встречи, чтобы исключить вероятность провала? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 февраля – в 19:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков
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