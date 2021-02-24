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Шахтер – Маккаби. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Чемпионов
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Шахтер – Маккаби. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы

24tv

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/16 финала второго по значимости европейского турнира между донецким "Шахтером" и "Маккаби" из Тель-Авива.

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Первый поединок закончился победой "горняков" с комфортным счетом 0:2. Теперь подопечные Каштру примут израильтян на арене в Киеве. Навяжут ли гости борьбу хозяевам? Забудет ли "Шахтер" про результат первой встречи, чтобы исключить вероятность провала? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 февраля – в 19:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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