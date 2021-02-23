Тренер Маккаби: Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч с Шахтером

Главный тренер "Маккаби" Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с " Шахтером ".

"Шансы перед матчем всегда 50:50. Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч.

Игра должна приносить удовольствие, это игра, в которой вы должны быть смелыми, чтобы показать хороший футбол, в таком случае у вас будут шансы.

У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали", – сказал ван Леувен.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00. Первая игра команд закончилась победой донецкого клуба (2:0).