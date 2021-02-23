  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Маккаби: Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч с Шахтером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Маккаби: Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

Маккаби не собирается сдаваться раньше времени

Тренер Маккаби: Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч с Шахтером

ФК Маккаби

Новина українською

Главный тренер "Маккаби" Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

"Шансы перед матчем всегда 50:50. Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч.

Игра должна приносить удовольствие, это игра, в которой вы должны быть смелыми, чтобы показать хороший футбол, в таком случае у вас будут шансы.

У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали", – сказал ван Леувен.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00. Первая игра команд закончилась победой донецкого клуба (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...