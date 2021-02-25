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"Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом

Лига Чемпионов
(4 голосов)

На 17-й минуте его команда осталась играть в меньшинстве

"Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом

uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал минимальное поражение от мадридского "Реала" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 17-й минуте его команда осталась играть в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера.

"Это был бы другой матч, если бы мы играли 11 на 11. Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были улажены. Теперь у нас есть искушение устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта.

Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в Серии А, и если я скажу что-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство.

У нас не может быть судей, которые никогда не играли в эту игру. Если они не видят разницы, то им следует найти другую работу. Они должны заставить людей, которые играли в футбол, обслуживать матчи. У судей теперь тоже есть видеоповторы, у них есть всё необходимое, чтобы судить, и всё же даже с повторами они ошибаются.

Ты так долго ждешь этого вечера, а потом все оказывается разрушенным. Я не жалуюсь на результат, мы могли проиграть в любом случае, но мы могли хотя бы сыграть в свой футбол", - отметил Гасперини.

Напомним, что ответный матч "Реал" - "Аталанта" состоится 16 марта.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)                            

                                                

                        

                            

                                
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(4 голосов)

                                


                            

                            

                                
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                                    Football italia                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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            Комментарии (1)
        

    

            
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                    sergio07 (Запоріжжя)                

                
25.02.2021 в 09:30

            

            

				
Сказав дуже зважено, по-чоловічому.                

                            

                

                                            
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