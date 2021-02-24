Аталанта – Реал 0:1. Обзор матча, видео гола

В 1/8 Лиги чемпионов встречаются вторая команда Испании и 5-я команда Италии.

В составе обеих команд есть украинцы - "Реал" (Андрей Лунин), "Аталанта" (Руслан Малиновский, вне заявки Виктор Коваленко). Но ни один из них не вышел в основе.

Аталанта уже в начале домашнего матча осталась в меньшинстве - на 17 минуте был удален швейцарский легионер Ремо Фройлер.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Аталанта (Италия) - Реал (Испания) 0:1

Гол: Менди (86)

Гол Менди

Обзор матча