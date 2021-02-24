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Аталанта – Реал 0:1. Обзор матча, видео гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Аталанта – Реал 0:1. Обзор матча, видео гола

Real Madrid

Новина українською

В 1/8 Лиги чемпионов встречаются вторая команда Испании и 5-я команда Италии.

В составе обеих команд есть украинцы - "Реал" (Андрей Лунин), "Аталанта" (Руслан Малиновский, вне заявки Виктор Коваленко). Но ни один из них не вышел в основе.

Аталанта уже в начале домашнего матча осталась в меньшинстве - на 17 минуте был удален швейцарский легионер Ремо Фройлер.

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Лига чемпионов, 1/8 финала

Аталанта (Италия) - Реал (Испания) 0:1

Гол: Менди (86)

Гол Менди

Обзор матча

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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