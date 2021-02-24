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Аталанта – Реал 0:1. Обзор матча, видео гола
Real Madrid
В 1/8 Лиги чемпионов встречаются вторая команда Испании и 5-я команда Италии.
В составе обеих команд есть украинцы - "Реал" (Андрей Лунин), "Аталанта" (Руслан Малиновский, вне заявки Виктор Коваленко). Но ни один из них не вышел в основе.
Аталанта уже в начале домашнего матча осталась в меньшинстве - на 17 минуте был удален швейцарский легионер Ремо Фройлер.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Аталанта (Италия) - Реал (Испания) 0:1
Гол: Менди (86)
Гол Менди
Обзор матча
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