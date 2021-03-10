Тренер Порту: Такие матчи попадают в историю клуба

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:3, первый матч – 2:1), по итогам, которого продолжит путевку в четвертьфинале.

"Такие матчи попадают в историю клуба. У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса.

Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности "Ювентусу". Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу поздравить их с блестяще проделанной работой.

После удаления Тареми мы показали, из чего сделан "Порту". Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у "Порту" в крови.

Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру", – сказал Консейсау.