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Лопетеги: Севилья показала желание и характер, жаль, что мы не прошли дальше
Наставник "Севильи" доволен своей командой, но не результатом
Фото: sevillafc.es
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги высказался о вылете из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с дортмундской "Боруссией" (2:2, первый матч - 2:3).
"Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли "Боруссию" в трех таймах из четырех.
Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча. Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня.
Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы. Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня", - отметил Лопетеги.
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