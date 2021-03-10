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Фабио Капелло обвинил Криштиану Роналду в страхе перед мячом

Лига Чемпионов
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Досталось и турецкому защитнику

Фабио Капелло обвинил Криштиану Роналду в страхе перед мячом

Новина українською

Футбольный эксперт, а в прошлом наставник "Ювентуса" (2004-2006 годов) Фабио Капелло раскритиковал нескольких игроков "Старой Синьоры" после вылета из 1/8 Лиги чемпионов от португальского "Порту".

Два гола Федерико Кьезы хватило туринцам для того, чтобы перевести матч в овертайм. Но два гола забил и Сержиу Оливейра - открыл счет для "Порту" с пенальти, а потом забил второй гол со штрафного удара.

Во время его выполнения и португалец Криштиану Роналду, и француз Адриен Рабьо отвернулись от удара Оливейры. Фабио Капелло раскритиковал за это португальскую суперзвезду.

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Криштиану Роналду не может так действовать в стенке, - цитирует Капелло Sky Sport Italia. - Тот, кто находится в стенке, должен знать, что мяч может в него попасть, и не надо бояться мяча. А он отвернулся. И это ошибка, которую невозможно простить, ей нет оправдания.

Досталось от Капелло и турецком защитнику Мериху Демиралу. Он сфолил и привез пенальти.

"Ювентус" допустил элементарные ошибки в обоих матчах, - продолжил Капелло. - В Португалии играли неосторожно, Демирал наивно сфолил. Это был подарок сопернику.

Капелло раскритиковал старую гвардию Юве, которая после поражения куда делась.

Вы видите, что только молодые игроки говорят в трудные моменты. Зато в этой команде есть некоторые ветераны, которые появляются перед камерами лишь тогда, когда выигрывают.

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В статье: Криштиану Роналду Фабио Капелло Мери Демирал
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