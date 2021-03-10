Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виллаш-Боаш сравнил выход Порту в 1/4 Лиги чемпионов с портвейном
Винтажным
Бывший главный тренер португальского "Порту" Андре Виллаш-Боаш сравнил клуб с вином после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Ювентусом" (2:3, 2:1).
Винтажный портвейн урожая 2021 года. Изготовлен Сержиу Консейсау. Разлитый по бутылкам Жоржем Пинту да Коштой. Сорта - Invicta ("непобедимые") и Draconiana ("драконы"). Посвящено Альфредо Кинтане, - написал Виллаш-Боаш в своем Фейсбуке.
Сержиу Консейсау - тренер "Порту", Жорже Пинту да Кошта - президент клуба, Альфредо Кинтана - голкипер гандбольного "Порту", который умер в феврале после остановки сердца, случившейся во время тренировки.
Популярное сейчас
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- (Анти) Герой футбольного дня. Юрий Иванов
- Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в ЛЧ и превзошел достижения топ-форвардов Европы
- Нерадостная победа. Ювентус – Порту 3:2. Видео голов и обзор матча
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины