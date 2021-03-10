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Виллаш-Боаш сравнил выход Порту в 1/4 Лиги чемпионов с портвейном

Лига Чемпионов
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Винтажным

Виллаш-Боаш сравнил выход Порту в 1/4 Лиги чемпионов с портвейном

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Бывший главный тренер португальского "Порту" Андре Виллаш-Боаш сравнил клуб с вином после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Ювентусом" (2:3, 2:1).

Винтажный портвейн урожая 2021 года. Изготовлен Сержиу Консейсау. Разлитый по бутылкам Жоржем Пинту да Коштой. Сорта - Invicta ("непобедимые") и Draconiana ("драконы"). Посвящено Альфредо Кинтане, - написал Виллаш-Боаш в своем Фейсбуке.

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Сержиу Консейсау - тренер "Порту", ​​Жорже Пинту да Кошта - президент клуба, Альфредо Кинтана - голкипер гандбольного "Порту", ​​который умер в феврале после остановки сердца, случившейся во время тренировки.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Лига чемпионов Порту Сержиу Консейсау
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