Нерадостная победа. Ювентус – Порту 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uefa.com
В ответном поединке 1/8 финала
Вот только Порту активнее начал поединок, к тому же на 18-й минуте пенальти привез Демирал, ну а точку реализовал Сержиу Оливера. 0:1 к перерыву.
После перерыва Юве активизировался. И сначала сравнял счет, а затем и вышел вперед - дублем отметился Кьеза, хотя немаловажную роль в развити событий сыграло удаление у Порту Тареми.
После двух забитых голов туринцы не форсировали события, и игра перетекла в овертайм.
Развязка наступила в последние минуты овертайма. Сержио Оливейра забил со штрафного (привет развалившейся стенке), Юве через пару минут закинул третий, но на последний гол у хозяев не хватило сил и времени. 3:2, Порту вдесятером проходит Ювентус за счет голов на выезде.
Ювентус – Порту 3:2
Голы: Кьеза (49, 63), Рабио (117) - Сержио Оливейра (19, пен., 115)
Обзор матча:
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