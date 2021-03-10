Нерадостная победа. Ювентус – Порту 3:2. Видео голов и обзор матча

В ответном поединке 1/8 финала ЛЧ в Турине Ювентусу после выездного поражения от Порту (1:2) нужно был обязательно побеждать.

Вот только Порту активнее начал поединок, к тому же на 18-й минуте пенальти привез Демирал, ну а точку реализовал Сержиу Оливера. 0:1 к перерыву.

После перерыва Юве активизировался. И сначала сравнял счет, а затем и вышел вперед - дублем отметился Кьеза, хотя немаловажную роль в развити событий сыграло удаление у Порту Тареми.

После двух забитых голов туринцы не форсировали события, и игра перетекла в овертайм.

Развязка наступила в последние минуты овертайма. Сержио Оливейра забил со штрафного (привет развалившейся стенке), Юве через пару минут закинул третий, но на последний гол у хозяев не хватило сил и времени. 3:2, Порту вдесятером проходит Ювентус за счет голов на выезде.

Ювентус – Порту 3:2

Голы: Кьеза (49, 63), Рабио (117) - Сержио Оливейра (19, пен., 115)

Обзор матча: